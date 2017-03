Puy de Dôme : un tiers des accidents mortels sur la route concernent les plus de 65 ans

Pour prévenir les accidents de la route des personnes âgées souvent mortels, la Préfecture du Puy de Dôme organise dans une dizaine de villes des journées de formation pour les séniors. Cela permet de réviser le code de la route en perpétuelle évolution.

Un tiers des accidents mortels sur la route concernent les plus de 65 ans

Dans le Puy de Dôme, la part des décès sur la route des personnes âgées a tendance à augmenter. A pied ou en voiture, 33 pour cent des plus de 65 ans a été tué sur la route l'an dernier dans le département. Pour prévenir, la Préfecture organise dans une dizaine de villes des journées de formation pour les séniors. Cela permet de réviser le code de la route qui a bien évolué ces dernières années, notamment sur le franchissement des ronds-points. La première réunion d'information s'est déroulée ce mardi à Cournon d'Auvergne. Cette année, 450 séniors devraient bénéficier de ces stages dans le département.

Une vingtaine de personnes participent à des journées de formation mises en place par la Préfecture du Puy de Dôme © Radio France - Claudie HAMON

Chaque journée de formation commence par trois heures de théorie illustrées par des mises en situation. Cela permet de réviser le code de la route et de découvrir de nouveaux panneaux. Des ateliers pour tester les réflexes dans plusieurs situations sont ensuite organisés. A l'issue de la journée de formation, chaque participants reçoit un bon gratuit pour évaluer sa conduite auprès d'un professionnel. 31 auto-écoles participent à cette opération.

Cela permet de reprendre confiance en soi.

Pour Marie, 66 ans, le stage lui a fait prendre conscience qu'il fallait parfois savoir s'imposer notamment en entrant sur une autoroute. Le franchissement des ronds-points aussi est plus clair après ces trois heures de théorie. "Je sais maintenant qu'il faut mettre mon clignotant à gauche si on ne sort pas tout de suite du rond-point". Marie sait déjà qu'elle ne conduira plus comme avant et qu'elle n'hésitera plus a accelérer sur une bretelle d'autoroute.

Les prochaines formations se déroulent : à la mairie de la Bourboule le 14 mars, à Ambert le 16 mars, à Issoire le 6 avril, à Besse et Saint Anastasie le 11 avril, à Aigueperse le 13 avril et à Randan le 20 avril. Tous les renseignements sur le site de la Préfecture du Puy de Dôme.