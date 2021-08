Davantage de zones piétonnes au centre de Nancy : "une perspective incontournable ", selon le maire

L'expérimentation de la piétonnisation de plusieurs rues du centre-ville de Nancy débutée le 10 juillet prend fin ce samedi 28 août. Si le maire envisage de pérenniser et étendre ce dispositif, les commerçants et restaurateurs de ces rues ne sont pas tous convaincus.

Ce samedi 28 août, prend fin l'expérimentation estivale du "chemin piétonnier" dans le centre-ville de Nancy. Mathieu Klein, le maire de Nancy évoque "des retours positifs", malgré une météo difficile et des manifestations anti-pass sanitaire tous les samedis cet été. Selon lui, "il y a une forte envie des habitants de se réapproprier la ville autrement. L'élargissement de la piétonnisation est une perspective incontournable pour les années qui viennent. "L'élu ajoute "Nous en discuterons avec les premiers concernés, l'objectif est de le faire dans le dialogue. Mais oui un plateau piéton plus large est à l'ordre du jour à Nancy dans les mois et années qui viennent".

Qu'en pensent les commerçants du centre-ville ?

Une bouffée d'air pour certains, une mauvaise idée pour d'autres. Restaurateurs et commerçants des rues du Pont Mouja et de la rue des Dominicains ne sont pas d'accord entre eux sur le bilan à tirer de cette expérimentation.

Depuis le 10 juillet, ces rues ainsi que la grande rue sont fermées à la circulation des voitures, toute la semaine de 19h30 à 2h du matin et tout le week-end. Une initiative lancée par la Mairie avec pour objectif de "proposer une nouvelle façon de vivre la ville" selon les mots du maire Mathieu Klein.

Une nouvelle façon de vivre la ville qui ravi les restaurateurs de ces rues. "Très agréable, un vrai confort au quotidien. On n'a ni le moteur des scooters, ni celui des voitures, on peut étendre notre terrasse, moi ça me plaît" s'enthousiasme Damien gérant du café French coffee shop. "On a même observé une légère hausse de la fréquentation car les gens flânent et donc s'arrêtent ici plus facilement" ajoute-t-il.

Une expérience biaisée par les manifestations anti-pass sanitaire

A contrario, certains exploitants subissent les conséquences de cette piétonnisation estivale. L'interdiction de circuler en voiture dans la rue du pont Mouja a détourné les voitures vers la rue Saint-Julien, créant une situation invivable pour Sabbat Rabah gérant du restaurant Côté Sud. Sa terrasse est installée entre le trottoir et la rue, très empruntée par les automobilistes le soir et le week-end. "Entre le bruit et les pots d'échappement, on a perdu beaucoup de clients" regrette-t-il. "Pourquoi la mairie n'a pas piétonnisé cette rue ?"

Enfin, les commerçants qui ouvrent leurs boutiques le samedi disent ne pas savoir si la piétonnisation a arrangé ou non leurs affaires et pour cause : la mise en place de la zone piétonne est concomitante du début des manifestations anti-passe sanitaire. "Ces manifestations, ça a été une catastrophe pour nous, plus personne ne vient le samedi au centre-ville" se désole Malik, gérant de la boutique "Le royaume des marques". "Le premier samedi, c'était bien on a eu du monde, mais après, on a subi une baisse du chiffre d'affaires de 70%"