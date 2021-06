Piétonnisation de la Rue de Metz à Toulouse : le maire Jean-Luc Moudenc confiant sur la gestion du trafic

La rue de Metz à Toulouse sera piétonne d'ici à 2025. Pour contribuer à sa rénovation, les Toulousains ont pu donner leur idée grâce à la consultation organisée du 10 mai au 4 juin. À la fin des travaux, la rue sera réservée aux riverains, livreurs, cyclistes et piétons.

La consultation citoyenne est-elle concluante ?

"Elle a permis d'abord d'informer les Toulousains, en premier lieu les riverains et les commerçants concernés, de notre vision, de notre proposition et de la soumettre à leur regard, à leur jugement critique, à leurs suggestions. En retour, on a reçu _une approbation globale et des points de précisions, quelques inquiétudes_. Comment je vais faire pour livrer ? Pour avoir la marchandise qui alimente mon magasin ? Comment je vais faire pour accéder à mon domicile alors que j'habite là ?"

"On a donné des réponses et la concertation a pour but de continuer à donner des réponses. Ils s'attendaient à un geste d'embellissement, mais pas forcément à un choix aussi fort et aussi clair que de réserver la rue aux piétons, aux vélos et de végétaliser."

Craignez-vous des bouchons sur d'autres artères du centre-ville ?

"On a un report de trafic à organiser. En moyenne, il y a 370 véhicules automobiles par heure qui passent rue de Metz et il y a à peu près autant de vélos. On va les répartir, ils vont devoir faire des détours. Sauf que 370 véhicules par heure, c'est quelque chose de raisonnable, de gérable"

"On compte sur l'expertise de Tisséo. On a également 60 bus qui passent en moyenne par heure rue de Metz. Et donc là, il y a Tisséo, bien sûr, qui réfléchit d'ores et déjà sur de nouveaux trajets. L'avantage, c'est que Tisséo a une habitude de gérer cela lors de la mise en œuvre de la première ligne de métro. Lors de la mise en service de la seconde ligne de métro, de nouveaux trajets ont été organisés et ça s'est déjà bien passé."

Comment allez-vous gérer le déplacement du trafic ?

"Il y a une station qui va devenir stratégique. C'est la station de métro de la ligne B qui est située à François-Verdier. Cette station de métro va prendre une nouvelle dimension. _Il va y avoir un croisement entre la ligne B et la troisième ligne_. Ça veut dire qu'une partie du trafic automobile actuel qu'on observe sur la rue de Metz ne va pas se reporter sur d'autres voies, il va se reporter dans le métro."

"Je crois aussi qu'à partir du moment où on _développe le vélo_. On va avoir aussi une partie du trafic automobile, peut-être une petite partie qui va aller sur le vélo. À partir du moment où on organisera la rue de Metz de manière claire, qualitative, agréable, sécurisée pour les vélos, je suis sûr que le trafic vélo va augmenter aussi."

Un budget de 11M€ est programmé par Toulouse Métropole pour le réaménagement entier de la rue.