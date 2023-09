Piétons, circulation, stationnement... les restrictions pour la venue d'Emmanuel Macron à Semur-en-Auxois

La venue du président de la République, Emmanuel Macron, en Côte-d'Or, vendredi 15 septembre, va engendrer des perturbations pour le déplacement des habitants de Semur-en-Auxois. Circulation, stationnement, et même piétons... sur son site , la commune détaille l'ensemble des restrictions en vigueur.

Les interdictions de circulation

Un périmètre d’interdiction de circulation le vendredi 15 septembre 2023 de 08h00 à 17h00 a été établi dans les rues suivantes :

Rue de l’Ancienne Comédie ;

Place de l’Ancienne Comédie ;

Rue Jean-Jacques Collenot (depuis le croisement de la Rue des Carmes jusqu’à la place de l’Ancienne Comédie) ;

Rue du Bourg Voisin (depuis la place de l’Ancienne Comédie jusqu’à la Ruelle Trémy) ;

Rue de l’Abreuvoir ;

Rue Notre-Dame ;

Place Notre-Dame ;

Rue Varenne (de la Rue du Renaudot à la Rue du Vieux Marché) ;

Rue Févret ;

Rue du Renaudot (depuis la Rue Buffon jusqu’à la Rue Varenne) ;

Rue Buffon ;

Rue du Vieux Marché ;

Rue de la Fontaignotte.

Les interdictions de stationnement

Un périmètre d’interdiction de stationner a été établi du jeudi 14 septembre 2023 à 14h00 au vendredi 15 septembre 2023 à 17h00 sur les parkings suivants :

Parking Jean-Jacques Collenot ;

Parking Place de l’Ancienne Comédie ;

Parking Place Notre Dame ;

Parking de la Mairie ;

Parking Rue du Renaudot ;

Parking Rue de la Liberté (côté pair et impair de la Rue de l’Ancienne Comédie à la Rue de Lycée et côté pair de la Rue du Lycée à la Rue des Carmes) ;

Parking Esplanade de la Bague (comprenant 3 places réservées au car et l’intégralité des places situées devant le Centre Saint-Exupéry) ;

Avenue Jean Mermoz (dans sa partie comprise entre les Granges Millot à la D103B).

Rue des Carmes (dans sa partie comprise entre la Rue Collenot et la Rue de la Liberté). Seul sera toléré l’arrêt des bus scolaires et des véhicules pour la pose et reprise des enfants scolarisés dans l’établissement scolaire Saint-Joseph).

Tout véhicule irrégulièrement stationné dans la zone réglementée ci-dessus sur la plage horaire définie sera considéré comme étant en stationnement gênant et pourra être mis en fourrière. De plus, le contrevenant sera poursuivi conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le stationnement sera autorisé sur le Cour Charles de Gaulle (mail) et sur la Promenade du Rempart.

Les interdictions pour les piétons

La circulation piétonne sera strictement interdite le vendredi 15 septembre 2023 de 08h00 à 17h00 dans le centre-ville de Semur-en-Auxois. Durant cette période, la circulation piétonne des riverains sera limitée aux déplacements essentiels, accompagnés des forces de l’ordre.

La circulation piétonne sera strictement interdite, y compris pour les riverains, ce vendredi 15 septembre 2023 de 12h30 à 13h45 à la Place Notre-Dame, Rue Févret, Rue Notre-Dame, Rue de la Fontaignotte, Place de l’Ancienne Comédie et Rue de l’Ancienne Comédie, et de 12h00 à 14h00 dans la Rue Jean-Jacques Collenot.

Un accès piéton sera autorisé à l’entrée de la Rue Buffon (Porte Sauvigny) et la circulation piétonne sera permise uniquement dans la Rue Buffon. Une fouille corporelle et des effets personnels sera effectuée par les forces de l’ordre et les services de l’Etat.