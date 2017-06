Les piétons davantage en danger à Marseille qu'ailleurs ?

Les piétons sont de plus en plus touchés dans les accidents de la route en France : 559 morts l'an dernier, soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente.

Parmi les victimes, beaucoup de seniors, beaucoup de plus de 75 ans, plus lents et qui entendent moins bien. Ils sont particulièrement vulnérables et représentent 47 victimes supplémentaires par rapport à 2015.

Appréhension avant de traverser

Les passages piétons sont devenus paradoxalement les zones de tous les dangers. Dans une étude publiée ce mardi par GMF Assurances, 56% des personnes interrogées par OpinionWay avouent régulièrement éprouver de l'appréhension quand elles traversent.

Toujours d'après l'étude de l'assureur, 45% des conducteurs hésitent entre accélérer et freiner quand le feu passe à l'orange près d'un passage piétons. Et la même proportion de piétons (45%) déclare traverser régulièrement alors que le feu piéton vient de passer au rouge.

Manque de vigilance, notamment à cause des téléphones portables

Il n'y a pas qu'au volant que l'usage du téléphone multiplie les risques : 59% des piétons interrogés déclarent traverser la route sans regarder autour d'eux, et reconnaissent avoir les yeux rivés sur leur smartphone ou le casque sur les oreilles. Les jeunes sont les principaux concernés.