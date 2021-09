Pietra-di-Verde, un village vivant fruit d’un combat quotidien

« U pane hè per tè ? », acheter son pain au bar du village été comme hiver, un plaisir simple auquel ont encore droit les habitants de Pietra-di-Verde. Maintenir ce service n'est toutefois pas chose facile explique Marie-Jeanne derrière le comptoir du bar du village, qui fait également dépôt de pain. « C’est un combat quotidien. Il faut être là du matin de bonne heure, jusqu’au soir tard, voire très tard. »

Avec une centaine d'habitants l'hiver dont des jeunes, jusqu'à sept fois plus l'été, Pietra-di-Verde ne peut pas être qualifié de village mort. Bien au contraire. « Pour un village de montagne on n’a pas trop à se plaindre » ironise Félix Raffini, un retraité du village. « On a un bar qui fait du pain, trois ou quatre marchands qui passent pour l’alimentation, et au niveau médical nous avons des infirmiers qui montent au village, ainsi que des docteurs pas loin. »

Des problèmes persistent

Malgré cette bonne forme apparente, des problèmes demeurent sur la commune. Le village de Pietra-di-Verde est régulièrement privé d’internet et de réseau mobile. De quoi agacer le maire Jean-Baptiste Santelli. « Cela dure depuis des années et des années. _Si les lignes avaient été enterrées, nous aurions moins de problèmes_. Aujourd’hui, dès qu’une branche tombe sur un fil, nous n’avons plus de téléphone. Si un camion passe avec un engin et arrache la ligne comme cela est arrivé l’autre jour, c’est la même chose. Le téléphone, c’est un véritable problème. »

Des problèmes concrets qui inquiètent de nombreux habitants. Certains d’entre eux se sentent même abandonnés, comme Pierre Pancrazi. « J’aimerais passer un message aux élus de la région. Lorsque l’on fait le choix d’habiter au village, que l’on a 63 ans comme moi, on fait le choix d’une vie de qualité. On ne se retire pas pour se rapprocher de notre dernière demeure qui est le cimetière, et ainsi attendre la mort !»

Réaliser des investissements, possible pour les petites communes ?

Pietra-di-Verde construit actuellement un nouveau réservoir d'eau pour un montant de 60 000€. Il faudra ensuite faire les canalisations pour un montant beaucoup plus élevé. Les petites communes qui ont des budgets plus que contraints ont elles les moyens de réaliser ces projets coûteux mais essentiels ? « Ce n’est pas facile tous les jours » résume le maire Jean Baptiste Santelli. « Pour trouver des financements c’est très long. Il faut passer son temps accroché au téléphone, sinon cela n’avance pas. Il est évident que nos moyens ne sont pas très élevés. Pour ma part je pense que l’Etat et la CDC devraient mettre en place un nouveau système pour le financement des projets. Pour aider les petites communes comme nous, qui n’ont pas beaucoup de budgets pour faire ces grosses dépenses, il faudrait que la CDC paye directement les entreprises. Car même si nous sommes remboursés ensuite, cela nous éviterait de devoir avancer les sous et devoir faire des crédits par exemple. »

En dépit de quelques problèmes, les petrulacci ne manquent de rien. Un confort fruit d'un combat quotidien…