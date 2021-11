Piolet d'or : Pierrick Fine et Symon Welfringer reçoivent la médaille de la Ville de Grenoble

Parfois les sentiments se mêlent, chahutés par les circonstances. Pierrick Fine et Symon Welfringer, deux jeunes (27 ans) et brillants alpinistes isérois recevront à la fin du mois à Briançon un "Piolet d'Or" pour la première ascension de la face Sud du Sani Pakkush, un sommet du Pakistan qui frôle les 7.000 mètres d'altitude (6.953 m). Cette distinction prestigieuse, qui est un peu à l'alpinisme ce que les Oscars sont au cinéma, vient saluer une ascension en style alpin, c'est-à-dire sans oxygène et sans moyens lourds, d'un sommet aussi reculé que difficile. C'était en octobre 2020. Ce lundi, le guide (Pierrick Fine) et le météorologue (Symon Welfringer) ont reçu la médaille de la Ville de Grenoble des mains du maire Eric Piolle en guise de prélude à la cérémonie des Piolets d'Or.

"On ne s'y attendait absolument pas"

"C'est une grande fierté et un grand honneur, on ne s'y attendait pas forcément", confie Pierrick Fine. "Ce que je retiens c'est plus le bonheur qu'il y avait au sommet qu'éventuellement les médailles qui vont derrière" précise encore l'alpiniste originaire du Touvet. "C'est un beau projet qu'on a construit à deux, souligne de son côté Symon Welfringer. On a fait le choix d'une voie pas super technique mais on a plutôt misé sur le côté sauvage dans un pays qui nous tenait à cœur - le Pakistan - où on est déjà allé plusieurs fois (...). Quand j'étais plus jeune c'était quelque chose (le Piolet d'Or, ndlr) qui me faisait vraiment rêver parce que ça a récompensé les plus grands alpinistes de l'Histoire. Maintenant que cela nous arrive aussi tôt, à 27 ans... avant de faire cette expédition on ne s'y attendait absolument pas." Le Piolet d'or "ça me marque beaucoup, renchérit Pierrick Fine, parce qu'il s'attache plus à l'esprit d'aventure et à l'éthique qu'à la performance pure."

Retour en France

Tous les deux, chacun de leur côté, sont repartis depuis en expédition. Pierrick Fine revient tout juste du Népal où trois de ses camarades du GEAN (le Groupe excellence alpinisme national de la Fédération des Clubs Alpins) ont été emportés fin octobre par une avalanche lors de l'ascension du Mingbo Eiger, au sud de l'Everest. La police népalaise a confirmé que les corps des trois alpinistes, Louis Pachoud, Gabriel Miloche et Thomas Arfi, ont été retrouvés ce lundi.

Quand on est dans le milieu de la montagne, on sait que ce sont des choses qui peuvent arriver, mais quand c'est si proche c'est un effondrement - Pierrick Fine

Le retour en France, en fin de semaine dernière, a été difficile pour les membres du groupe dont fait partie Pierrick Fine. "Quand on est dans le milieu de la montagne, on sait que ce sont des choses qui peuvent arriver ; mais quand c'est si proche c'est un effondrement" confie le guide isérois. "C'était important de les retrouver pour les ramener en France, mais aussi pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé." Lui et ses camarades du GEAN sont demeurés quelques jours au Népal avant de rentrer : "on est restés tous les cinq extrêmement soudés et on s'est beaucoup aidé. On est allé tous les cinq sur place pour pouvoir assimiler la chose, pouvoir se recueillir, pour pouvoir faire plus facilement le deuil." L'équipe a aussi rencontré il y quelques jours les familles des trois victimes.

Ce samedi 6 novembre, hasard du calendrier, Pierrick Fine et Symon Welfringer devaient monter sur la scène du Palais des Sports de Grenoble, dans le cadre des Rencontres du Cinéma de Montagne, pour présenter "Revers gagnant", le film qui retrace l'ascension du Sani Pakkush. Lors de la soirée, des images des trois alpinistes disparus au Népal ont également été projetées, "pour leur rendre hommage, souligne Pierrick Fine. On a fait une petite vidéo-hommage et ce que l'on voulait retenir d'eux c'est qu'ils étaient heureux, qu'ils aimaient la montagne, qu'ils y prenaient du plaisir. Du coup dans cette vidéo on a mis des images où ils étaient le plus heureux possible."