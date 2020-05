Pique-nique interdit en centre ville de Nantes et en bord d'Erdre

Pique-niquer ou boire de l'alcool peut, par endroit, valoir une amende de 135 euros. Même avec le déconfinement. Des rassemblements en trop grand nombre ont été signalés en plusieurs endroits de Nantes, sur les berges de l'Erdre essentiellement mais aussi en centre ville là où se trouvent des carrés de verdure. Des barrières ont pourtant été installées.

Tout près du cercle de l'aviron nantais, ils sont quelques-uns comme Sébastien à pique-niquer sur les pontons :

L'endroit est pittoresque : des canards sur l'eau, un père et son fils dans un canöe, au loin des paddles et personne ne prête attention aux panneaux interdisant le pique-nique. Laure a 19 ans:

La scène se répète en aval, face à la préfecture :

Maman a vu un food truck et du coup (on en a profité).

Une mère et ses deux filles pique-niquent après un rendez-vous en centre ville sans avoir lu les interdictions :

Même chose square Daviais, où l'interdiction de pique-niquer ne passe pas très bien

On pense pas faire de mal en venant s'asseoir une petite demi-heure et manger, surtout qu'on vit ensemble tous les trois. je ne vois pas pourquoi on serait dans l'illégalité