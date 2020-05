Pique-nique, promenade en famille : le parc de Belle-Isle à Châteauroux prisé pour le déconfinement

Pour le dixième jour de déconfinement, le besoin de respirer l'air frais et de se promener librement se fait toujours autant ressentir. À Châteauroux, le parc de Belle-Isle est une sortie toute trouvée pour se relaxer. "On est venu pique-niquer. C'est l'espace le plus aéré de Châteauroux. Il fait beau, on est en pleine nature, c'est le meilleur endroit", sourit Marianne, venue sur la plage de Belle-Isle avec des copains de lycée. Le groupe est prudent : chacun a du gel hydroalcoolique, ses propres affaires pour boire et manger. Les distances sociales sont respectées.

Si on ne veut pas une nouvelle vague, il faut faire attention

Le masque très peu porté dans le parc

Parmi les promeneurs, il y a de nombreuses familles avec des enfants. "J'en avais marre du confinement parce que je ne pouvais pas sortir de chez moi", explique Emma, 10 ans. "Aller dehors, ça fait du bien, ça fait bizarre. J'ai joué aux cartes et je suis allé donner à manger aux canards", ajoute la jeune fille. Plus loin, sur une table en bois, Julien est en plein pique-nique. "On est venu parce qu'il n'y a pas école. Ça fait du bien d'être à Belle-Isle. Des fois, on banalise les choses et en fait on se rend compte que des petites choses du quotidien, c'est agréable", précise Julien.

"On vit en appartement, on est resté enfermé pendant deux mois entier", explique une mère de famille. "On se promène, il fait beau, on prend l'air. Ça fait du bien", ajoute-t-elle.

Dans les allées du parc, ce mercredi après-midi, le port du masque n'est pas courant. "Je ne suis pas fan. Et puis on a suffisamment d'espaces pour respecter les gestes barrière", souligne Frédéric, en promenade avec sa compagne. Mais globalement, les règles sont respectées à la lettre. La police veille en faisant de temps en temps des rondes.