Piquet de grève de la CGT devant le dépôt d'Idelis pour protester contre la réforme des retraites

Aucun bus ne passe ! C'est la ligne donnée par la CGT-STAP, le syndicat majoritaire d'Idelis. Depuis 16h30, une grosse cinquantaine de militants interdit l'accès aux bus qui s'empilent lentement sur le bas-côté. "C'est pour témoigner notre soutien aux camarades d'Idelis qui font l'objet d'une discrimination syndicale ! Et si on touche à une branche de la CGT, c'est toute l'institution syndicale qu'on touche " s'exclame Charles Martin, représentant syndicale de l'Union Locale CGT Pau.

Les militants se sont installés pour durer. © Radio France - Hugo Aussillou

Le blocage se déroule dans une ambiance festive, malgré le temps maussade. Les militants ont allumé des feux de palettes qui ont eu du mal à prendre sous l'humidité et le vent glacial. Bières et barbecue étaient aussi au programme et la musique militante enrobait fièrement le tout. Pourtant, l'annonce de la validation de la réforme par le Conseil constitutionnel est venue jeter un froid. "C'est des infiltrés au conseil constitutionnel, c'est Macron qui les a placés ! On s'y attendait" tonne Philippe Castagnole secrétaire général de la CGT STAP. La CGT a l'intention de rester, mais pas toute la nuit. Les bus devraient donc avoir le temps de faire le plein pour ce samedi.