Piqûres en boîte de nuit : une enquête ouverte à Dijon

Une femme a déposé plainte après avoir été piquée lors d'une soirée dans un bar dans le centre-ville de Dijon, dans la nuit du 7 au 8 mai. Le parquet appelle à la vigilance et recommande aux éventuelles victimes de ce phénomène de se rendre le plus tôt possible à l'hôpital.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Dijon pour "violences" après un cas de piqûre dans une boîte de nuit dijonnaise dans la nuit du 7 au 8 mai 2022. Une femme d'une vingtaine d'années assure avoir été piquée alors qu'elle passait une soirée avec des amis à La Rhumerie La Jamaïque. Une autre Dijonnaise a porté plainte la même semaine pour des faits similaires le même soir, mais à Orléans. Sa plainte a été transmise au parquet d'Orléans. Face à l'ampleur du phénomène, qui commence à gagner la Côte-d'Or, le parquet de Dijon appelle à la vigilance, tout comme les professionnels du monde de la nuit et les soignants.

L'inquiétude des soignants

Le lundi 9 mai, alors qu'il est de garde aux urgences du CHU de Dijon, le docteur Martin Ambroise, reçoit dans la même journée deux femmes se disant victimes de piqûres dans des boîtes de nuit, l'une à Dijon, l'autre à Orléans. C'est la première fois qu'il entend parler de ce phénomène mystérieux. La victime piquée à Dijon lui décrit alors sa soirée et ses symptômes : "Elle sent une piqûre et se rend aux vestiaires pour voir ce qui s'est passé et là elle voit un point de ponction avec un petit saignement", explique le docteur. La journée du dimanche, elle sent "des douleurs bizarres au niveau des jambes". Le médecin tente de la rassurer et lui fait passer une série de tests, en prenant son sang. Les premières analyses n'ont révélé aucune trace de drogue, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y en avait pas. Le parquet de Dijon rappelle que les traces de stupéfiants tels que le GHB disparaissent très vite, au bout de six heures.

"C'est navrant que des jeunes femmes ne puissent pas faire la fête en sécurité"

Toujours est-il que "le risque premier est de se faire violer" mais aussi de "se faire inoculer une bactérie, soit le VIH, soit une hépatite", alerte Martin Ambroise. Cette situation choque profondément ce soignant, père de famille. Les femmes "ne devraient pas être des cibles permanentes", dénonce-t-il. Il estime qu'elles "sont bien assez emmerdées en boîte de nuit par des hommes qui ont dû mal à assumer autrement leur libido, alors se retrouver comme ça à la merci de criminels c'est vraiment inquiétant".

Afin de mieux protéger ces victimes potentielles et mieux alerter les forces de l'ordre, le médecin souhaite qu'un protocole "clair et standardisé" soit mis en place au sein de l'hôpital afin de "mieux savoir ce qu'on recherche et ce qu'on dose, aussi bien en termes de drogues qu'en termes d'infection car l'objectif c'est d'éviter que des femmes se fassent violer et au niveau sanitaire d'éviter de propager des virus".

Les professionnels désemparés

Depuis plusieurs jours, les rumeurs grandissent au sujet d'autres piqûres dans d'autres bars dijonnais, ce qui inquiète de nombreux jeunes. Cléo, 19 ans, ne veut "plus sortir en boîte de nuit" car elle ne veut pas "prendre le risque". Jules lui a décidé de s'habiller différemment : "Je mets plus des chemises et des pantalons épais, et je fais attention en regardant derrière moi", précise l'adolescent de 16 ans. Il en appelle également aux gérants des discothèques et se demande s'il ne serait pas possible de "vérifier les sacs à l'entrée", même s'il admet qu'il ne se rend pas en boîte de nuit "pour avoir une fouille intégrale".

Les professionnels du secteur tentent bien de trouver des solutions face à ce phénomène, mais il est bien difficile de surveiller tout le monde. "Il y a déjà des agents de sécurité en salle, mais il n'y a pas un agent de sécurité par client", lance Gilbert Febvay, représentant du monde de la nuit pour l'Umih en Côte-d'Or et gérant de la discothèque dijonnaise Beverly. Il a bien installé des affiches de sensibilisation contre le GHB et installé un détecteur de métaux, mais il ne croit pas qu'une petite aiguille puisse être repérée par ces détecteurs. En attendant de trouver d'autres solutions, Gilbert Febvay a fait passer une consigne à ses employés : "d'appeler les pompiers ou le Samu ou bien de faire emmener la victime à l'hôpital par ses amis proches".

Sollicité, l'établissement La Jamaïque n'a pas répondu à nos sollicitations.