Au printemps, Piriac-sur-Mer revit ! La commune compte le plus grand taux de résidences secondaires en Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer compte plus de 72% de résidences secondaires. De la côté bretonne jusqu'en Vendée, c'est une des communes où ce taux est le plus élevé, c'est même le plus haut de Loire-Atlantique. Forcément, l'hiver est très calme. Mais dès le retour des beaux jours, le centre-bourg revit.

Quand toutes les résidences secondaires sont occupées, Piriac-sur-Mer change totalement de visage. Pendant l'hiver, la commune de la Presqu'île de Guérande compte 2500 habitants. Mais avec le retour des beaux jours et des vacances, la population piriacaise peut grimper jusqu'à 25 000, c'est dix fois plus !

Ca fait très plaisir ! Depuis fin mars-début avril, on sent un dynamisme qui revient. On a une clientèle très parisienne. C'est vraiment sympa, ca redonne le sourire !" - Renaud, gérant du "Splendide", une boutique de vêtements à Piriac

Le changement d'ambiance est évidemment palpable dans le cœur du village, où de nombreux promeneurs profitent des terrasses ensoleillées et se faufilent dans les ruelles, mais aussi dans les quartiers résidentiels. Marianne, une retraitée installée à l'année à Piriac-sur-Mer depuis plus de cinq ans, retrouve le sourire : "On aime bien que les voisins arrivent, qu'il y ait des maisons remplies, qu'il y ait de la vie. Pendant l'hiver, on ne voyait plus personne, et moi je ne suis pas une solitaire. Les petits apéros, ca va commencer là chez les voisins !".

Un nombre de résidence secondaire en hausse de....200% depuis 20 ans !

Dans le quartier, on retrouve Philippe, un Belge qui a acheté une résidence secondaire à Piriac en 2015. "Je viens de Waterloo, ça nous fait 800km à chaque voyage pour venir ici. On passe nos vacances d'avril, de mai et puis un mois en août". Et même si Philippe n'est pas souvent dans sa résidence piriacaise, le contact avec les voisins est très facile. "Ils viennent mettre le chauffage, ils surveillent, tout va bien" assure le Belge du quartier. D'ailleurs, dans les environs, la plupart des résidents secondaires sont des Belges, des Parisiens, des Angevins et bien sûr des Nantais.

Le centre-bourg de Piriac-sur-Mer © Radio France - Aurélien Tiercin

A Piriac-sur-Mer, la demande en résidence secondaire est très forte. Depuis 1995, leur nombre a été multiplié par trois. Au 1er Janvier 2016, selon les chiffres de la municipalité, Piriac compte 2795 logements secondaires et 1076 logements principaux. La conséquence, c'est l'augmentation du prix de l'immobilier. En moyenne, le prix du mètre carré atteint 3 800€. Pour Marianne, c'est trop cher. "Pour les jeunes de Piriac qui veulent s'installer ici, chez eux, ça devient compliqué. [...] Moi-même, j'ai acheté ma maison en 2011, je ne suis pas sûre que je pourrais encore me l'offrir aujourd'hui".

L'autre difficulté pour Piriac de compter autant de résidences secondaires, c'est les infrastructures. La commune doit s'équiper pour accueillir plus de 25 000 habitants mais l'hiver, elle doit les entretenir pour seulement 2500 personnes.