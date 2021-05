Piscine, cinéma, entreprises : Creuse confluence dévoile ses prochains chantiers

Creuse confluence va mener de nombreux chantiers ces prochains mois. La communauté de communes du nord-est du département est en train de créer une pépinière d'entreprises à Gouzon. Elle va aussi refaire le bassin de la piscine d'Evaux et rénover le cinéma de la cité thermale.

Creuse confluence a dévoilé ses grands projets à venir, ce mercredi 28 avril. Alors que de nombreuses communautés de communes voisines, ont du mal à maintenir l'équilibre financier, les élus de Creuse confluence ont le sourire. La collectivité du nord-est de la Creuse (secteur Boussac/Evaux/Gouzon) présente des comptes sains et lance de nombreux chantiers, dans les secteurs du logement, du développement économique, ou encore pour rénover des équipements culturels ou sportifs sportifs.

Des travaux sur le bassin de la piscine d'Evaux-les-Bains

A la fin du mois de mai 2021, la piscine d'Évaux-les-Bains sera en travaux pour deux semaines. Une fuite importante a été repérée pendant la période de fermeture liée aux restrictions sanitaires. En 2015, quand le complexe a été refait à neuf, le bassin était l'un des rares éléments qui n'avait pas été rénové.

L'objectif est de casser le carrelage et de recouvrir le bassin d'une résine afin de le rendre étanche. Les lignes d'eau seront matérialisées par des petits graviers de différentes couleurs, ce qui apportera une touche plus esthétique.

La communauté de communes a aussi décidé d'acheter des équipements ludiques. Le total des investissements concernant la piscine d'Evaux s'élève à 93 000 euros.

Construction d'une pépinière d'entreprises à Gouzon

Un bâtiment d'accueil d'entreprises est en cours de construction sur une ancienne friche de Gouzon. Il devrait être terminé au plus tard à la fin du mois de juin 2021. Cet espace proposera à la location quatre boxes d'environ 300 mètres carrés. De jeunes entreprises qui ont besoin d'espace pourront s'y installer pour une durée de quelques années. Elles devront ensuite s'installer dans leurs propres locaux.

Les élus de Creuse confluence assurent que de nombreuses entreprises souhaitent s'installer sur leur territoire, mais il n'y a pas suffisamment de bâtiments adaptés pour les accueillir. Ils promettent des loyers "low cost", autour de 500 à 600 euros. Du matériel sera mis en commun (photocopieur, salle de réunion, salle équipée d'un système de visioconférence etc.). Une partie des bureaux sera dédiée au pôle administratif de Creuse confluence.

Les photos du chantier issues du dossier de presse © Radio France - Camille André

Le concept semble plaire puisque trois des quatre boxes sont déjà réservés par des entreprises. L'entreprise de Haute-Vienne Zébra concept, qui fait de la signalisation routière et de l'aménagement urbain sera l'un des premiers locataires. " Pour nous, Gouzon c'est l'avenir", assure le gérant, Sylvain Tédesco "C'est proche de la N145. C'est un endroit stratégique qui nous permet d'aller jusqu'à Montluçon et de revenir sur La Souterraine. Et c'est un secteur dynamique, malgré tout ce qu'on peut croire", assure-t-il.

Le coût total de l'opération s'élève à 1 415 106 euros.

Rénovation du cinéma d'Evaux-les-Bains

Des travaux devraient être entamés au cinéma d'Evaux-les-Bains à la fin de l'année 2021. Ce chantier d'ampleur doit permettre une mise aux normes, notamment en matière d'accessibilité. Les sièges seront changés ainsi que le système audio et vidéo (seul le projecteur sera conservé).

Le devanture du cinéma Alpha d'Evaux-les-Bains © Radio France - Olivier Estran

Au cours de ces travaux le bar devrait définitivement disparaître. En revanche une extension de 60 mètres carrés sera construite afin d'héberger un pôle ado : les jeunes de la commune pourront s'y retrouver.

Le montant de l'opération est de 865 078 euros.

Création d'un tiers-lieux/maison de services à Boussac

Creuse confluence souhaite commencer à consulter des entreprises cet été dans l'optique de créer un tiers-lieu à Boussac. Ce bâtiment qui sera situé en plein centre-bourg, comprendra une médiathèque, l'office de tourisme, une maison France Service, un espace de coworking et une conciergerie (où les nouveaux arrivants pourront trouver toutes les informations concernant l'emploi, le logement, les écoles, ou les associations du territoire).

Ce bâtiment n'ouvrira pas avant 2023. Le coût de ce chantier est estimé à 1 619 410 euros.

Début de chantier du logement intergénérationnel à Jarnages

La communauté de communes Creuse confluence souhaite créer un logement intergénérationnel à Jarnages : dans un même bâtiment, des personnes âgées et des étudiants cohabiteront. Un ensemble d'immeubles va être réhabilité dans le centre de Jarnages.

Les bâtiments qui vont être rénovés à Jarnages © Radio France - Agence spirale 23

Les travaux devraient commencer d'ici l'été 2021. Ils dureront un environ un an. Total de l'opération : 901 508 euros

Une étude pour créer un centre de répit à Evaux-les-Bains

La communauté de communes Creuse confluence a été pré-retenue dans le cadre d'un appel à projet de l'ARS pour créer un centre de vacances pour les aidants : ces personnes qui s'occupent d'un proche dépendant. La personne aidante pourrait venir s'y reposer avec la personne aidée. Ce genre d'infrastructure est très rare en France.

Le projet présenté par Creuse Confluence comprend 70 places pour les aidants et autant de places pour les personnes aidées. Une étude doit être lancée pour savoir si ce projet est réalisable.

Une situation économique très saine

La situation économique de Creuse confluence est très stable. Sur l'exercice 2020, la collectivité enregistre un excédent de 670 108 euros sur les dépenses de fonctionnement. Elle affiche aussi un excédent de 722 055 euros sur les dépenses d'investissement. La communauté de communes a une capacité de désendettement de 3,52 années, alors que la moyenne nationale se situerait plutôt autour de 7 ou 8 ans.