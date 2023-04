Piscine d'Avoine : des agents en souffrance face à un management qualifié de " méprisant et arrogant "

Bonne nouvelle pour les nageurs. Après deux jours de fermeture, faute de personnel, la piscine d'Avoine a rouvert ses portes ce vendredi. Mais derrière ce manque de maîtres-nageurs se cache des difficultés avec l'encadrement.

ⓘ Publicité

" On sent que les maîtres-nageurs ne vont pas bien ", " Il y a une ambiance étrange ". Voilà ce que l'on peut entendre des quelques usagers de la piscine d'Avoine qui ont contacté France Bleu Touraine ces derniers jours, après l'annonce de la fermeture de l'établissement cette semaine. Sur la page Facebook de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire , gestionnaire de la piscine, de nombreux internautes se questionnent sur les vraies raisons d'une telle décision.

Si le manque de sauveteurs est avéré et reste une problématique nationale, un mal-être des équipes explique en partie cette pénurie nous révèlent plusieurs agents. Tous sont soumis à un droit de réserve. Mais pour décrire le quotidien à la piscine, on entend les termes " méprisant, arrogant " pour qualifier le nouveau management instauré il y a près d'un an. " L'ensemble du personnel a la boule au ventre en venant travailler et avec la peur de s'exprimer. Les gens n'en peuvent plus ", assure l'un des agents, sous couvert d'anonymat. Si plusieurs maîtres-nageurs envisageaient déjà de quitter la profession, le climat les a poussé à sauter le pas plus vite que prévu. Deux sont actuellement en arrêt de travail.

" C'est de la perversité à tous les échelons "

"Moi je ne peux pas laisser les choses comme ça, c'est de la perversité à tous les échelons", précise Jean-Paul Baudin, ancien membre du Syndicat National Professionnel des Maîtres Nageurs Sauveteurs, qui, aujourd'hui retraité, a repris du service pour aider ses ex camarades. "Je n'ai jamais vu cela. C'est une direction qui impose sans dialogue. C'est du flicage, du harcèlement. Cela se termine toujours par des grandes cérémonies de sanctions que je trouve aberrantes." Trois maîtres-nageurs sont ainsi passés en procédure disciplinaire assure Jean-Paul Baudin, qui a représenté deux d'entre eux.

"J'ai considéré que c'était quand même aberrant de délivrer des avertissements directement à des agents sans avoir dialogué, avant, avec eux, sur des faits selon moi sans fondements. On a par exemple une collègue qui parle gentiment. Elle a été convoquée parce que le ton de sa voix n'était pas compatible avec le chef de service. Là je me suis dit qu'il y avait autre chose derrière cela. C'était de l'intimidation, du harcèlement. Le deuxième, c'était un collègue en surveillance sur un bassin où il n'y avait plus personne. Dans l'autre bassin encore surveillé, il y avait encore un client. On était à 5 minutes de la fermeture. Il n'y avait plus personne dans sa zone de surveillance, il est parti dans le bureau manger une pomme. Cela a été vu comme un abandon de poste", décrit l'ex syndicaliste.

" On est en train de tout détruire "

Si les trois agents ont finalement écopé d'un rappel à l'ordre, Jean-Paul Baudin reste consterné par ce qui se passe. Il constate un mal-être qui s'est amplifié ces derniers mois. A cela s'ajoute, selon lui, une désorganisation des services avec des plannings donnés en retard, même si des efforts ont été réalisés ces derniers temps reconnaît-il. Mais il n'y aurait pas que les maîtres-nageurs en souffrance. "Les filles qui accueillent le public n'ont plus le droit de parler au client. On est quand même dans un service public ! On est en train de tout détruire !" s'insurge-t-il.

La Communauté de communes reconnaît des difficultés en interne

La Communauté de communes ne nie pas ce malaise. Daniel Dammery, vice-président en charge des Ressources Humaines y voit cela comme une difficulté face aux changements. "Au niveau par exemple de la propreté, de l'accueil, il y avait des problèmes. On voulait s'attacher à remettre ça sur les rails. Cela a fait l'objet d'un management nouveau. Mais quand on change des habitudes de 20 ans et que l'on veut mettre en place des autres, à un moment donné, il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas.", précise l'élu. A noter qu'un audit ainsi qu'une médiation ont eu lieu face à la situation.

"Il faut qu'on avance ! La population a des besoins "

"Si on veut avancer, il faut que tout le monde essaye de mettre un peu d'eau dans son vin. Moi, je pourrais les recevoir un par un, tout le monde sait que je suis très humain et que je peux comprendre plein de choses, mais il y a des obligations de services publics que je ne peux pas contourner. Il faut qu'on avance. Alors où ils s'attèleront à prendre le train en marche, ou ils ne s'attèleront pas, mais il faut qu'on ouvre nos bassins aquatiques à tout prix. Il faut qu'on ouvre ! La population a des besoins. Il y a un besoin de détente dans les bassins, un besoin d'apprentissage de la natation !", explique Daniel Dammery.

Pour éviter d'avoir des problèmes d'équipements aquatiques, l'élu envisage de demander une dérogation auprès de la préfecture afin de recruter des BNSSA ( Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) , des surveillants de bassin.