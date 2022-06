Piscine d'Hagondange : "Il est hors de question de jouer avec la sécurité des usagers"

Déjà caniculaire, la température est encore montée d'un cran, samedi 18 juin, au centre aquatique Aquarives d'Hagondange. Pendant que des baigneurs se rafraichissaient dans les bassins, environ 400 personnes, selon des témoins, ont forcé les portes et les grilles de l'établissement pour y pénétrer, sans payer, débordant le personnel et causant des dégradations. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour ramener le calme et aucun blessé n'est à déplorer. Mais c'est bien la sidération qui domine à Hagondange, aussi bien chez les responsables de la piscine que chez les élus.

Jauge réglementaire

"On a l'habitude d'accueillir du monde" explique Bastien Grandin, le directeur d'Aquarives, "il y a un mois on avait fait 2.200 personnes sur une journée, et cela s'était bien passé. Mais la, on a été confronté à une arrivée massive de groupe, on a pas pu gérer." Une enquête est en cours, avec l'appui des images de vidéosurveillance, pour tenter d'identifier les fauteurs de trouble. "Il y aura des suites judiciaires" prévient Julien Freyburger, maire de Maizières-lès-Metz et président de la communauté de communes Rives de Moselle, propriétaire de la piscine, "nous avons des conditions de sécurité à respecter, un nombre de personnes à ne pas dépasser pour que la sécurité de chacun soit assurée."

Il y aura des suites judiciaires

L'élu mosellan se veut ferme sur le sujet : "il est hors de question de jouer avec la sécurité des usagers, des familles, des personnes fréquentant de manière normale ce centre aquatique" et voit dans ces événements un "problème d'éducation et de citoyenneté."

Agents de sécurité supplémentaires

Le centre Aquatique est pour l'instant fermé au public, pour sa vidange. Une opération courante, sans liens avec les incidents de samedi. Sa réouverture est normalement prévue pour le 2 juillet prochain. D'ici la, Julien Freyburger annonce des mesures complémentaires pour éviter de revivre un tel chaos. "Nous allons augmenter la présence d'agents de sécurité et mieux articuler l'action de cette sécurité avec la police nationale." Et d'un point de vue technique, la collectivité envisage des aménagements pour mieux gérer le flux de clients à l'entrée de la piscine.