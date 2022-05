Après 13 ans de fermeture, la piscine de Luminy à Marseille va-t-elle un jour rouvrir ses portes ?

Alors que Marseille manque cruellement de piscines, depuis 13 ans, la piscine olympique de Luminy située au sud de la ville, à deux pas des calanques, est fermée. Depuis sa fermeture, en 2009, le complexe sportif est laissé à l'abandon.

Un équipement sportif exceptionnel

Cette piscine inaugurée en février 1973 par le maire de l'époque Gaston Defferre compte un bassin extérieur olympique de 50 mètres avec un grand plongeoir mais également un bassin couvert. Le tout dans un décor magnifique, à deux pas du départ pour les calanques. Carla, 76 ans habite le quartier et elle a connu les plus belles heures de cette piscine. "C'était un lieu magnifique, je venais m'y baigner. Tout le monde se retrouvait là. Et puis un jour, il y a cette écriteau pour dire que des travaux devaient avoir lieu ... Depuis, plus rien. C'est un scandale", se désole-t-elle.

A l'intérieur, une impression de fin du monde

Mais après treize ans d'abandon, le site est aujourd'hui dans un état pitoyable. Tous les murs sont remplis de graffitis multicolores et partout, jusque dans les bassins s'amoncellent des détritus en tout genre : pneus, chaises, ferrailles. Le lieu est régulièrement squatté notamment lors de fêtes sauvages le week end. "C'est devenu une décharge à ciel ouvert. Parfois, le week end jusqu'à 2000 personnes se retrouvent là pour des raves avec de gros problèmes pour la sécurité. Plusieurs endroits menacent de s'effondrer" raconte Carla qui connait très bien le lieu.

Le bassin couvert de la piscine de Luminy laissé à l'abandon © Radio France - Emilie Briffod

Malgré différents projets sous l'ère Gaudin : rien n'a été fait.

Depuis sa fermeture en 2009, plusieurs projets et appels d'offre ont été lancés mais aucun n'a abouti. En janvier 2015 par exemple, un rapport, financé par la mairie, préconise notamment la création d'un pôle d'excellence sportif. En 2018, des appels d'offres sont lancés dans l'objectif de redémarrer les travaux en fin d'année. A chaque fois, sans succès.

La piscine de Luminy à Marseille est fermée depuis 2009 © Radio France - Emilie Briffod

La nouvelle municipalité assure avoir la "volonté" de réhabiliter le lieu

L'adjoint aux sports de la mairie de Marseille, Sébastien Jibrayel accuse l'ancienne municipalité d'avoir abandonné et fermé cette piscine faute d'entretien. "Il s'agit d'un _abandon honteux par l'ancienne majorité_. Les travaux de maintenance n'ont pas été fait pendant des années. L'ancien maire et son équipe ont préféré mettre 49 millions d'euro pour construire la patinoire et abandonner la piscine de Luminy et la piscine Nord située dans le 15 e arrondissement".

Des travaux estimés entre 20 et 30 millions d'euros

Sébastien Jibrayel assure qu'"il y a aujourd'hui une vraie volonté de la réhabiliter mais le coût des travaux est estimé entre 20 et 30 millions d'euro. C'est un coût que nous ne pouvons pas supporter, seuls". L'adjoint aux sports explique qu'il faudra peut être revoir le projet à la baisse avec un bassin plus petit. La mairie a donc lancé des études de faisabilité technique pour pouvoir ensuite aller chercher des aides financières auprès des collectivités (région et département) et de l'état.

Selon un rapport de la mairie : un enfant sur deux à Marseille ne sait pas nager à son entrée en 6 ème.