Piscine fermée : Granville Terre et Mer demande un arbitrage national

Alors que le groupe "Vert Marine", exploitant du centre aquatique de Granville Terre et Mer a décidé de fermer la piscine en raison de la crise énergétique, l'agglomération regrette une décision unilatérale et demande un arbitrage national sur la question de l'impact du surcoût énergétique.

La décision a pris tout le monde de cours à Granville, comme dans d'autres villes de France. Confrontée à la hausse du coût de l'énergie pour chauffer les piscines qu'il a en gestion, le groupe Vert Marine a annoncé fermer temporairement une 30e de bassins argumentant que _"la hausse des énergies ne lui permet plus d'assurer un équilibre financier et social_, ni de mener à bien sa mission de service public".

A Granville, le centre aquatique L'Hippocampe est géré par le groupe qui a été choisi comme délégataire. Mais cette décision, le président de l'agglomération Granville Terre et Mer ne s'y attendait pas. Stéphane Sorre précise que c'est _"_une décision unilatérale. (...) Je regrette vivement que nous ayons à subir cette décision urgente, j'aurais souhaité que puissent être étudiées toutes les solutions possibles avant une fermeture complète".

Trouver des solutions rapides pour les usagers

D'après le groupe Vert Marine, le surcoût prévisionnel des dépenses d'énergie pour les 4 prochains mois dépasserait les 750 000 euros pour la seule piscine de Granville. Une hausse qui concerne tous les sites gérés par l'entreprise et qui mettrait en péril sa pérennité économique et financière. Pour le président de l'agglomération Granville Terre et Mer, un arbitrage national doit avoir lieu car cette question dépasse le niveau local. Pour cette raison, Stéphane Sorre a dores et déjà alerté le préfet et les parlementaires.

En attendant, la fermeture de L'Hippocampe a des conséquences directes pour les usagers parmi lesquels les clubs utilisateurs des bassins et les scolaires. "Il est essentiel que des réponses adaptées soient rapidement négociées avec Vert Marine" conclut l'élu qui précise qu'une réunion de crise était prévue ce lundi.