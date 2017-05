Piscine, jeux, supérette : les campings doivent investir pour séduire les clients

Les Français aiment le camping ! C'est ce que révèle une étude de l'INSEE parue cette semaine. L'an dernier, la fréquentation des campings français a augmenté de 7,5%. Cette hausse est due notamment à l'amélioration du confort des structures. Exemple au camping l'Albizia à Notre-Dame-de-Monts.

Quand on arrive au camping l'Albizia à Notre-Dame-de-Monts, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est la grande piscine installée à l'entrée. Emma, Chloé et Marie y passent tous leurs après-midis. "On se baigne dans la piscine intérieure et celle qui est à l'extérieur", raconte Marie, 9 ans. Et oui, à l'Albizia, il y a deux bassins et même un spa.

Les trois sœurs ont décidé d'aller ensuite au terrain de sport. "Il y a un terrain de basket, un autre de handball, et un de tennis", explique Marie, 12 ans, originaire de Saumur. Ses parents ont acheté un mobil-home ici et l'adolescente est ravie.

Sur les 153 emplacements, 142 sont occupés par des mobil-homes

Huguette et Marie-Jo, 69 et 67 ans, préfèrent le calme de leur bungalow. "On a tout comme si on était à la maison, sourit Huguette, venue tout droit de l'Essonne. Quand on arrive, tout est prêt, tandis que la tente, faut la monter, la démonter, quand il pleut c'est compliqué !"

Et Huguette n'est pas la seule à avoir choisi le confort du mobil-home. Sur les 153 emplacements de l'Albizia, il ne reste qu'une dizaine de terrains nus. Mais si Huguette et Marie-Jo reviennent tous les étés à Notre-Dame-de-Monts, c'est avant tout pour les services proposés par le camping. "Il y a une supérette où on peut acheter du pain et les journaux, c'est pratique, souligne Marie-Jo. Ça nous évite de nous déplacer en ville, de prendre la voiture".

Le camping propose également la location de vélos. Pour le directeur, Quentin Laidin, il faut pouvoir proposer beaucoup d'activités pour attirer les clients. "Il faut tout le temps que les gens voient des nouveautés, autrement ils vont voir ailleurs", explique le gérant.

Selon une étude de l'INSEE parue cette semaine, les campings ont vu leur fréquentation augmenter de 7,5% entre 2010 et 2016. Pour Quentin Laidin, c'est une des conséquences de l'amélioration des prestations proposées dans les campings. "Aujourd'hui, les gens recherchent beaucoup de services sans forcément se déplacer, commente le directeur. Plus il y a de services sur un site, mieux il fonctionne."

Mais forcément, ceci a des conséquences sur les prix des séjours dans les campings. Ils augmentent. Lors de la saison estivale, comptez en moyenne 600 euros pour une semaine dans un mobil-home sur la côte vendéenne.