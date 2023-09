Piscine : l'Aquacap du Grand Périgueux ferme ce dimanche et il est temps…

Des vices de construction se sont révélés, peu de temps après son ouverture en 2008. Après 15 ans d'existence la structure est obligée de fermer. Devenue trop dangereuse. Les sous sols baignent dans l'eau. Des stalactites se forment. Les bassins perdent de l'eau etc etc.... La décision a été prise de fermer et de refaire l'Aquacap. Coût de l'opération 12 millions d'euros avec un carrelage neuf, des bassins en inox et des locaux techniques dignes de ce nom.

Des locaux techniques sous l'eau © Radio France - Xavier Dalmont

Deux piscines seulement pendant les travaux

Pendant au moins deux ans, l'agglomération va fonctionner avec deux piscines seulement.

Celle de Niversac et celle de Bertrand de Born à Périgueux.

La piscine Bertrand de Born partagera ses couloirs avec les clubs chaque soir de la semaine.

Celle de Niversac, dédiée aux scolaires, aura des créneaux publics. Les activités aqua forme y seront programmées.

Mais les deux structures seront fermées les dimanches après midi.

La corrosion en sous sol © Radio France - Xavier Dalmont

Plus de renseignements sur les nouveaux horaires de septembre sur le site du Grand Périgueux