Une piscine pédagogique près de Loudun pour réduire les risques de noyades chez les jeunes enfants

Après la noyade d'un petit garçon d'un an et demi ce mardi 10 août à la Ferrière en Parthenay se pose la question des risques de noyades chez les plus jeunes. En France chaque année, on déplore plus d'une centaine d'accidents mortels dans des piscines privées. C'est justement pour éviter ces drames que le ministère de la jeunesse et des sports a mis en place le dispositif national "J'apprends à nager". Instauré en 2017, il propose dix cours de natation gratuits aux enfants de 6-12 ans issus des quartiers prioritaires ou des zones de revitalisation rurale. Et dans la Vienne, on va plus loin encore : Dans le Nord du département, c'est la piscine carrément qui va à la rencontre des habitants. On est en milieu rural, à une dizaine de kilomètres de Loudun et une quinzaine de Thouars.

Localement, le dispositif séduit les familles

Dans cette commune de 200 habitants, une piscine pédagogique a investi la cour de l'école derrière la mairie. Une structure tubulaire de 10 mètres par 5 dans laquelle des éducateurs professionnels viennent donner des cours de natation aux enfants du secteur. Dix cours pour 15 euros, les familles n'ont pas hésité : "Quand on a vu le prix, on pensait que c'était 15 euros le cours, mais non ! c'est bien 15 euros pour les 10. C'est extraordinaire !", explique Carole, une habitante de Loudun. Sa fille Irina a six ans. Elle ne sait pas nager. Or à la maison depuis peu, il y a une piscine. Les parents ont donc préféré l'inscrire à ce dispositif de piscine pédagogique. Alexandra, elle, a inscrit ses trois garçons âgés de 6 à 10 ans.

"Avec le covid et les confinements, les enfants n'ont pas pu suivre de cours de natation à l'école ou en club. pour nous, c'était donc une aubaine vu qu'ils sont en vacances chez leurs grands-parents pas loin d'ici."

Alain, lui aussi a inscrit ses deux petits-enfants Grégoire et Antoine car "le plus petit ne savait pas nager. C'était l'occasion. Quant au grand, il peut se perfectionner comme ça", explique le papy.

Des cours dispensés par des professionnels

Les cours, qu'il s'agisse d'acquérir une aisance dans l'eau ou d'apprendre à nager sont dispensés par des éducateurs professionnels de l'association sportive des nageurs Loudunais, dont Xavier Lemercier.

"On s'adapte au niveau de l'enfant. On lui apprend à appréhender l'élément", explique le maître-nageur.

De son côté, la présidente de l'association, Anne Baudry, rappelle que le projet a été rendu possible grâce au soutien de plusieurs partenaires publics et privés. D'où la modique participation demandée aux familles. Le maire Pascal Brault en tout cas salue le dispositif. Pour lui, il est primordial d'apprendre aux enfants à nager dès le plus jeune âge. "Et c'est encore mieux quand les habitants n'ont pas à se déplacer trop loin", ponctue l'édile. La piscine pédagogique de Ranton a été installée le 26 juillet et est ouverte du 2 au 28 août 2021. Une quinzaine d'enfants se sont inscrits. Mais il est toujours possible de s'inscrire pour une ou plusieurs séances