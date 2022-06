Piscines à Grenoble : le Conseil d'Etat confirme l'interdiction du burkini

Le Conseil d'Etat a rendu sa décision ce mardi après-midi et va dans le sens du tribunal administratif. Il confirme la suspension de l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble, adoptée par le conseil municipal à la mi-mai.

Une semaine après l'examen du recours de la ville de Grenoble par le Conseil d'Etat, la décision est tombée : il confirme l'interdiction du burkini dans les piscines de Grenoble et rejette donc le recours déposé par la ville de Grenoble. Il estime dans un communiqué publié ce mardi après-midi que "la dérogation très ciblée pour satisfaire une revendication religieuse est de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et l'égalité de traitement des usagers dans des conditions portant atteinte au principe de neutralité des services publics".

Selon le juge du Conseil d'Etat, les usagers ne peuvent pas s'affranchir des règles communes sous prétexte de croyances religieuses et l'autorisation du burkini rendrait plus difficile le respect de cette règle. Il ajoute que cette autorisation du burkini par la ville de Grenoble ne vise qu'à "satisfaire une revendication de nature religieuse" et compromet "la neutralité de service public".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le règlement dans les piscines avait été modifié par un vote du conseil municipal le 16 mai dernier. Saisi par le préfet de l'Isère via un déféré laïcité, le tribunal administratif de Grenoble avait ensuite suspendu ce nouveau règlement le 25 mai sur les points liés au burkini. "Une excellente nouvelle", avait réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'origine de ce recours. "Le séparatisme ne gagnera pas", avait déclaré le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez.

D'où le recours déposé par la mairie devant le Conseil d'état le 3 juin.

à lire aussi Burkini à Grenoble : les réactions après la décision du tribunal administratif

En 2016, le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé sur la question, après qu'une trentaine de mairies dont celle de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) ont pris des arrêtés contre le port du burkini sur les plages. A l'époque, l'ordonnance du Conseil d'Etat avait estimé que les arrêtés pris par ces communes portaient "une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle". Le burkini était donc autorisé dans l'espace public.

A ce titre, le maire de Grenoble Eric Piolle estimait sur notre antenne que "la piscine c'est comme la rue" pour défendre la décision du conseil municipal et sa légitimité.