Piscines à Paris : appel à la grève des agents cet été

Il n'est pas dit que les Parisiennes et les Parisiens puissent faire quelques longueurs dans leurs piscines municipales cet été. Les revendications des agents n'ont en effet pas été entendues. La CGT confirme via un communiqué avoir déposé un préavis de grève allant du 1er juillet au 31 août, qui devrait impacté les piscines et les baignades de Paris Plage, qui doit ouvrir ses portes le 9 juillet prochain, jusqu'au 9 août.

"Malgré nos appels répétés à la négociation, malgré des mois de mobilisation, la ville et en l'occurrence notre Direction de la jeunesse et des sports, reste sourde aux revendications des agents", peut-on ainsi lire. "Nous ne sommes pas loin d'avoir gain de cause, alors luttons plus fort que jamais dans cette dernière ligne droite."

Il y a deux semaines, quinze piscines parisiennes étaient fermées. Et les cinq piscines parisiennes qui devaient accueillir les journées olympiques sont fermées jusqu'à nouvel ordre.