Piscines municipales à Toulouse : l'offre est toujours insuffisante pour Agathe Roby, élue d'opposition

L'été dernier, sur 12 piscines à Toulouse, cinq sont restées fermées. Les sept restantes ont été prises d'assaut : 97.000 entrées en juin. L'opposition avait dénoncé un manque de bassin. Agathe Roby (LFI), coprésidente du groupe d’opposition Alternative Municipaliste Citoyenne (AMC) à la mairie de Toulouse en avait fait sa bataille.

L'offre de piscine municipale est insuffisante, pour l'Insoumise, rien n'a changé pour la saison estivale qui débute, selon elle. "On le voit avec la fermeture de la piscine Nakache, le petit bassin est complètement vétuste. il aurait dû être réparé il y a plus de deux ans avec le plan piscine porté par la mairie. Un plan de 30 millions d'euros insuffisant pour rénover les piscines toulousaines."

Un "service public" menacé pour l'élue

Si les bassins extérieurs de Nakache doivent ouvrir dans une semaine, le vendredi 9 juin, "Papus attend toujours des travaux, Chapou est fermé depuis plus de trois ans", énumère Agathe Roby, alors que "les familles ont besoin de se rafraichir, surtout celles qui ne partent pas en vacances cette été".

"L**e budget est insuffisant par rapport à l'état des piscines." 30 millions d'euros pour la Ville de Toulouse en dix ans, entre 2017 et 2026. Alors que la ville de Strasbourg par exemple a investi 100 millions en huit ans, entre 2012 et 2020. "C'est un service public qui permet à tout le monde d'apprendre à nager, mais nous n'avons pas assez de créneaux et d'espace."

Se baigner dans la Garonne ?

L'autre solution pour se rafraichir reste les rivières et les lacs de la région, mais attention beaucoup sont interdits à la baignade. Le lac de la Ramée l'a aussi été ponctuellement l'été dernier , en raison de la présence de cyanobactéries potentiellement toxigènes dans l'eau. "Pourquoi pas avoir des points de baignade dans la Garonne ? propose même l'élue. C'est possible, à Paris on y réfléchit, mais ça s'anticipe et Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse ne veut pas en entendre parler malheureusement."