Piscines privées : une solution pour se baigner sans pass sanitaire

Et si vous louiez une piscine privée cet été en Isère ? C'est la solution que propose Swimmy. La plateforme met en relation des particuliers à la recherche d'un moment de détente et ceux qui possèdent une piscine chez eux. Avec l'arrivée du pass sanitaire dans les lieux de loisirs, la location pourrait apparaître comme une bonne alternative.

Un besoin de sécurité

Laure* fait partie des utilisateurs de Swimmy. Elle n'est pas encore vaccinée et pour se rafraîchir pendant la période estivale elle s'est tournée vers la plateforme en ligne. Elle a déjà réservé son premier créneau horaire dans une piscine privée et se dit très satisfaite, "je n'ai pas eu d'autre choix que de contacter des privés mais on est dans un cadre plus intime et on y va qu'avec des personnes de notre entourage avec qui on a l'habitude d'être donc on a moins de chance d'avoir ou de véhiculer le Covid-19."

Ce besoin de sécurité face à la crise sanitaire, Cécile Mezghani l'a constaté. Elle a mis sa piscine en location à Crolles, en Isère, depuis plus d'un mois. _"__Au début j'ai eu très peu de réservations et d'un coup j'ai vu une grosse évolution avec une quinzaine de demandes en l'espace de deux semaines._L'Iséroise explique même recevoir des personnes qui sont vaccinées mais qui, par sécurité, préfèrent payer un peu plus cher mais être seules plutôt que de se retrouver en communauté à la piscine municipale."

Des chiffres toujours en hausse

Cette tendance à la hausse, la plateforme Swimmy la constate déjà. Depuis sa création en 2018, les chiffres sont en constante augmentation. Sarah Jamy, responsable de la communication du site envisage déjà de bons résultats à la fin de l'été 2021. " L'année dernière, 515 réservations ont été enregistrées en Isère, on devrait logiquement dépasser ce nombre cette année. Au niveau national, on vise les 40 000 réservations."

*Le prénom a été changé