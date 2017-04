Piste : bilan mitigé pour l'instant pour François Pervis

Après trois jours de compétition à Hong Kong, où en est François Pervis ? Les championnats du Monde de cyclisme sur piste ont débuté mercredi et s'achèvent dimanche. Et pour l'instant, le bilan est en demi-teinte pour le pistard mayennais.

Après trois épreuves, il n'y a qu'une seule médaille dans la besace de François Pervis. En plus, elle est en bronze et par équipe. C'est pas forcément aussi bien qu'espéré. Par équipes, mercredi, Pervis n'a pas disputé la petite finale avec l'équipe de France mais seulement la demi-finale. Quentin Lafargue lui a été préféré au poste de troisième relayeur.

Mais la grosse déception c'est sur le keirin jeudi. Tout semblait aller bien physiquement. Pervis se hisse en finale en prenant la deuxième place de sa demi-finale. Mais quelques minutes après, il est disqualifié pour avoir gêné un concurrent. Aux championnats du Monde, le keirin est moins virile qu'au Japon !

Quant à la vitesse individuelle, le pistard de Villiers-Charlemagne n'en faisait pas sa priorité lui qui dispute toutes les épreuves du sprint (4 en 5 jours). Le champion du Monde 2014 de vitesse a été sorti dès les huitièmes de finale. Il avait réalisé le 13e temps des qualifications en 9""948. C'est mieux qu'à Londres il y a un an mais moins bien qu'à Paris en 2015. Et c'est un peu le constat que l'on peut faire et conforme à ce que François Pervis nous avait dit avant les mondiaux : le pistard mayennais est en meilleure forme qu'en 2016 mais légèrement moins qu'il y a deux ans.

Tout jouer sur le kilomètre

Il ne reste plus que le kilomètre pour redresser la barre. François Pervis est triple champion du Monde de la spécialité. Le Mayennais aura pour principaux concurrents le Néerlandais Theo Bos de retour sur la piste après un passage par la route et l'Allemand Joachim Eilers, son dauphin en 2014 et 2015 et champion du Monde en titre.