Piste : François Pervis retrouve Cali pour la Coupe du Monde

Six mois après les Jeux olympiques de Rio, François Pervis fait son retour à la compétition. Le pistard mayennais, qui avait été exclu de l'équipe de France jusqu'à fin janvier, participe à partir de ce vendredi à la 3ème manche de Coupe du Monde à Cali en Colombie.

François Pervis va disputer ce vendredi la vitesse par équipes. Il sera premier relayeur, un poste habituellement occupé par Grégory Baugé (absent de cette Coupe du Monde). Puis le pistard natif de Château-Gontier disputera samedi le tournoi de keirin. C'est dans cette discipline qu'il essaiera de se distinguer.

A Cali, François Pervis va retrouver un vélodrome qu'il affectionne particulièrement. C'est sur cette poste que le Mayennais avait réalisé un triplé historique aux championnats du Monde (km, keirin, vitesse individuelle). "Je suis ravi de participer à cette compétition, je vais enfin pouvoir remettre le pied à l'étrier et retrouver le niveau international et les coureurs étrangers que je n'ai pas vu depuis six mois. Et puis, Cali pour moi, c'est une piste importante. Le public est vraiment chaleureux et l'ambiance est géniale. J'ai vraiment hâte d'y être."

Dès dimanche, Pervis s'envolera pour Los Angeles où il disputera le week-end prochain, la quatrième et dernière manche de la Coupe du Monde.