Pizzas Buitoni : une cagnotte pour aider les parents de Léna, victime lorraine de la bacterie E.coli

Une cagnotte lancée pour venir en aide à la famille de la jeune Léna, une enfant de 12 ans hospitalisée dans un état végétatif au CHRU de Nancy selon nos confrères de l'Est Républicain (accès payant). L'adolescente a été contaminée par la bactérie E.Coli présente dans une pizza Buitoni en février dernier. Depuis, ses parents sont à son chevet à l'hôpital pour enfants de Brabois.

Deux collègues aides à domicile de la mère de l'enfant, Jessica et Nathalie, originaires du Saulnois, ont décidé de lancer une cagnotte pour aider les parents qui ont cessé de travailler pour s'occuper de Léna. Un appel à la générosité car cela aurait pu arriver à n'importe qui selon Jessica : "c'est un coup de malchance, ça aurait pu arriver à n'importe qui, à nos enfants [...] Il y a de la colère parce que ça ne devrait pas exister mais aussi de la tristesse parce que c'est une enfant de 12 ans qui avait la joie de vivre".

Ca allait devenir compliqué de subvenir à la vie quotidienne"

La somme récoltée grâce à la cagnotte servira à prendre en charge les frais hospitaliers et à compenser les pertes de revenues du couple, explique Nathalie : "ils ont arrêté leurs activités professionnelles, financièrement, ça allait devenir compliqué de subvenir à la vie quotidienne. C'était utile que ce soit fait et qu'on puisse les aider à notre manière. On est collègues mais on est aussi devenu amies au fil du temps".

53 cas confirmés "de contamination à la bactérie E.Coli après la consommation de pizzas Fraîch'Up de Buitoni "ont été identifiés", selon Santé publique France. Une enquête est en cours ouverte pour "tromperie sur une marchandise, mise en danger d'autrui, blessures involontaires et homicides involontaire".