Décrivez votre place de la Comédie idéale à Montpellier

Coup d'envoi ce mercredi 31 mars d'une grande consultation sur l'avenir de la place de la Comédie à Montpellier. Le lieu le plus emblématique de la ville avec ses 21.000 mètres carrés piétonniers Chacun est invité à se connecter à la plateforme participative pour décrire sa "Comédie rêvée".

S'il est un lieu qui incarne l'image de Montpellier, c'est bien la place de la Comédie. D'abord rond-point surnommé l'œuf en raison de sa forme, elle est devenue piétonnière lorsque les voitures y ont été interdites dans les années 80, avant de présenter un nouveau visage avec l'arrivée du tramway dans les années 2000.

Aujourd'hui la municipalité veut lui donner "un nouveau souffle". Une concertation est lancée à partir de ce mercredi 31 mars via une plateforme participative sur laquelle chacun est invité à donner son avis et à décrire sa "Comédie rêvée" jusqu'à la mi-mai.

Imaginez ce que vous aimeriez vivre sur la Comédie

"La place de la Comédie est vivante est temps normal avec ses terrasses de cafés, mais elle peut être vivante différemment et c'est ça qu'on va aller chercher, récolter avec cette consultation" explique Séverine Saint-Martin, déléguée au renouveau démocratique et à l'innovation. Faut-il davantage d'arbres sur cette place si minérale ? Des bancs pour s'asseoir ? Interdire les véhicules de livraison ? Quel éclairage la nuit ? Des concerts en plein air seraient-ils les bienvenus ? Toutes les propositions sont possibles (... sauf le retour des voitures).

Une place où il fait plus de 40 degrés l'été

Lors de cette consultation il sera également proposé d'étendre "le poumon vert de l'Esplanade" en multipliant les arbres qui "pourraient être plantés le long du tramway" avec "un grand banc végétalisé aménagé dans le prolongement".

Enfin, les internautes sont invités à raconter des souvenirs, des moments forts liés à la Comédie avec photos, dessins ou poèmes à l'appui.

Quand et combien ?

Les propositions faites par le plus grand nombre seront présentées le 19 mai par le maire lors d'une réunion publique en visioconférence. Elle donneront lieu à une deuxième consultation qui sera lancée le jour-même. Et en septembre 2021, nouvelle réunion publique pour présenter les conclusions de cette concertation. Fin 2025, des aménagements auront été réalisés. Le maire table sur une facture de quelques dizaines de millions d'euros, entre 30.000 et 60.000 euros.