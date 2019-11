Place d'Italie : un rassemblement républicain pour dire stop aux casseurs

Le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, en compagnie de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et d'anciens combattants et d'anonymes, a rendu hommage au Maréchal Juin dont le monument sur la place a été vandalisé par des casseurs lors du samedi d'anniversaire des gilets jaunes.

Paris, France

"C'est important pour nous de dire que ce monument situé place d'Italie est un lieu de rassemblement pour saluer des héros de la seconde Guerre Mondiale qui se sont battus pour notre liberté, et par la même, dire que c'est scandaleux de l'avoir détruit et de l'avoir vandalisé. Et quand on voit le nombre de personnes qui se regroupe sous la pluie, le jour pour le lendemain, ça montre qu'effectivement beaucoup de personnes ont été choquées par ces actes", se réjouit le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet.

Accompagné d'une foule d'à peine 100 personnes, parmi lesquels la maire de Paris, Anne Hidalgo, le député de l'Essonne et candidat aux Municipales, Cédric Villani, plusieurs anciens combattants et une majorité d'anonymes, l'élu a tenu marqué sa colère suite au saccage de la Place d'Italie par des casseurs lors de l'Acte 53 des gilets jaunes.