Place des femmes dans le sport : pour Marion Rousse, "les mentalités changent mais il reste du chemin"

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, mais aussi du passage du Paris-Nice en Berry, France Bleu Berry reçoit Marion Rousse, ex cycliste professionnelle et directrice du futur Tour de France féminin.

Elle est l'un des visages du sport féminin en France. Marion Rousse, directrice du futur Tour de France féminin, est à Vierzon ce mardi 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Consultante sportive, elle suit également la course du Paris-Nice, qui est partie de Vierzon ce mardi en direction de Dun-le-Palestel (Creuse) pour la troisième étape de la Course au soleil.

La veille, Marion Rousse a participé à Vierzon à une table ronde sur la place des femmes dans le sport. "Les mentalités ont changé, on est sur la bonne voie mais il reste encore du chemin à parcourir", estime-t-elle.

L'ancienne championne de cyclisme est désormais directrice du Tour de France féminin, dont la première édition aura lieu du 24 au 31 juillet. "On a beaucoup de courses dans le cyclisme féminin, mais il nous manquait les médias, poursuit-elle. Parce que pas de médias, pas de sponsors et donc pas d'argent". Elle se réjouit donc de "la caisse de résonance d'une telle course" et se dit très fière d'en être la directrice.

ÉCOUTEZ - Marion Rousse, invitée de France Bleu Berry Copier

Marion Rousse se bat pour l'égalité salariale dans le sport. "C'est un objectif. C'est normal à l'heure actuelle, de penser qu'on mérite le même salaire qu'un homme", estime-t-elle.