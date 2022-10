Place du 11-Novembre de Laval : les élus tentent de rassurer les commerçants face aux futures nuisances

Ce mardi s'est tenu le conseil municipal, avec à l'ordre du jour le sujet de l'avenir de place du 11 Novembre. Après plus d'une heure de présentation sur PowerPoint, près de 70 habitants présents à l'hôtel de ville ont découvert de nouveaux visuels. Mais aussi un nouveau plan de circulation qui sera mis en place dès ce 7 novembre 2022. Ce projet d'envergure s'accompagne des inquiétudes légitimes de certains commerçants du centre ville de Laval, présents eux aussi à la mairie ce mardi soir. À la fin de ce conseil municipal "extraordinaire", ils ont pu poser leurs questions aux élus de la majorité.

Inquiétude pour leur chiffre d'affaires

"Comment comptez-vous soutenir les commerçants dont le chiffre d'affaires a déjà été largement impacté par la crise du covid, avec une baisse estimée entre 30 et 50% due aux travaux et au futur plan de circulation ?" interroge Nathalie Lelièvre, la représentante du collectif Cœur de Laval. "On va travailler sur l'animation, on va travailler sur l'attractivité. Pendant cette phase, ils découvriront dans deux ans un centre ville apaisé, un centre ville ou il fera bon vivre. Je pense que nous avons pris des bonnes décisions ce soir" déclare Bruno Bertier Bertier, le premier adjoint qui se veut rassurant.

Ce qui cristallise les inquiétudes des commerçants, c'est la réduction de l'accès des véhicules à la place de la Trémoille. À partir du 7 novembre, la rue des déportés qui mène à cette place sera accessible uniquement via la rue Souchu Servinière (voir schéma de circulation ci-dessous). "Un seul point d'entrée réduit considérablement l'accessibilité au quartier" ajoute Nathalie Lelièvre. Lors des échanges hier à l'hôtel de ville, le maire de Laval Florian Bercault a annoncé la création d'un comité de suivi des travaux et des nuisances afin de mesurer l'impact des différents chantiers.

Le plan de circulation "transitoire" en place à partir du 7 novembre 2022 - Ville de Laval