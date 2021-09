Place du piéton en ville : Orléans en-dessous de la moyenne selon un baromètre national

Fait-il bon être piéton à Orléans ? Pas tant que ça si on en croit le premier "baromètre des villes marchables" que vient de publier le collectif "Place aux piétons". Ce collectif, qui regroupe 3 associations (la Fédération française de randonnée, Rue de l'avenir, 60 millions de piétons), a décortiqué les résultats d'un questionnaire sur le ressenti des piétons : près de 43 000 personnes ont répondu, réparties dans 200 villes.

Orléans moins bien classé que Tours et Angers

Sécurité, confort, qualité des aménagements piétons, efforts de la ville sur le sujet - plusieurs thématiques ont été abordées. Au final, la moyenne nationale ne s'élève qu'à 9,2 sur 20, correspondant à un état des lieux "moyennement favorable", estime le collectif. Orléans fait encore moins bien et récolte une note globale de 8,6 sur 20.

Même si on doit prendre ces résultats avec des pincettes (il ne s'agit pas d'un sondage classique conçu avec un échantillon représentatif de la population, et seulement 356 Loirétains ont répondu à l'enquête), ce baromètre doit servir à une prise de conscience, affirme Patrick Pommier, le président dans le Loiret de la fédération de randonnée. "Qu'Orléans soit mal classée ne nous étonne pas, cela fait plusieurs années qu'on attire l'attention des élus sur l'émergence d'une réelle problématique liée à la place du piéton en ville. Mais jusqu'à présent, nous n'avons guère été écoutés !'

Conflits avec les vélos et les trottinettes...

Ces problèmes, quels sont-ils ? Peu ou prou, ce sont les mêmes à Orléans que dans beaucoup d'autres villes. Il y a d'abord ce qui relève du classique : l'empiètement sur les trottoirs, à cause des terrasses des cafés et des restaurants (qui ont pris plus de place pour relancer leur activité mise à mal par la crise sanitaire), mais aussi des obstacles comme les poubelles, les poteaux ou les véhicules mal garés. A cela s'ajoute, plus globalement, le manque d'aménagement pour les piétons - la raréfaction des toilettes publiques, la disparition des bancs pour empêcher les sans-abris de s'y installer, etc.

Mais une nouvelle source de souci pour les piétons est apparue ces dernières années : ce sont les conflits d'usage avec les cyclistes et ceux qui circulent à trottinette. Une question aujourd'hui ignorée des pouvoirs publics, martèle Patrick Pommier : "A force de mettre en exergue le vélo et les déplacements doux, certains se croient aujourd'hui tout permis et ne respectent plus les piétons. Nous avons beaucoup de remontées de gens qui disent ne plus se sentir en sécurité lorsqu'ils marchent, parce que des vélos ou des trottinettes empruntent des trottoirs - c'est le cas par exemple avenue Dauphine ou rue du Faubourg Dauphine à Orléans. Et même lorsqu'il y a des aménagements différenciés, la cohabitation n'est pas toujours simple, on le voit sur les quais de Loire et près du canal d'Orléans."

... dans une ville mal classée au palmarès des villes cyclables !

Si elle n'excuse pas les problèmes de comportement, la mauvaise qualité des aménagements pour les vélos est sans doute aussi à prendre en compte dans ces questions de cohabitation piétons/cyclistes ; or, précisément, Orléans est régulièrement épinglée , en négatif, dans le baromètre des villes cyclables, que publie la Fédération française des usagers de la bicyclette...

En tout cas, dans ce "baromètre des villes marchables", Orléans fait non seulement un peu moins bien que la moyenne nationale, mais elle est aussi devancée par les villes de Tours (9,6 sur 20) et d'Angers (10,5 sur 20). Le collectif rappelle au passage les nombreux enjeux auxquels la marche peut être associée : santé publique, lutte contre le changement climatique, promotion touristique...