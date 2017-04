PLACE NET - les freeriders de POW Riders Alliance s'engagent pour inciter les jeunes de 18-35 ans à voter

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. À la une ce mercredi, l'engagement des freeriders pour inciter les 18-35 ans à aller voter et avoir une pratique sportive respectueuse de l'environnement.

POW France, déclinaison de Protect Our Winter, est un mouvement lancé en 2007 aux Etats Unis par un freerider professionnel , Jérémy Jones et qui a essaimé en France en 2015 , une communauté de skieurs et snowboarders dont certains pros et la plupart vivent dans les Pays de Savoie. Et ils sont engagés à réduire leur empreinte sur la montagne et ça donne POW Riders Alliance . Ils incitent les jeunes à voter parce que disent-ils, "Nous sommes la première génération à vivre les impacts des changements climatiques et la dernière à pouvoir vraiment y faire quelque chose". Et pour comparer les programmes, les freeriders relaient le site Voxe.org et son comparateur de programmes des candidats à la présidentielle.

Capture d'écran de Voxe.org © Radio France - Nathalie Grynszpan

Un des porte-paroles de cette génération engagée, William Cochet est un des premiers membres de la Pow riders Alliance. Il est installé aux Arcs et se présente sur sa page Facebook comme bioskieur , entendez, un skieur qui n'utilise pas l'hélicoptère par exemple pour se faire déposer sur les sommets. William Cochet aussi un militant de Mountain Riders ,l'association qui a créé les fameux Flocons verts.