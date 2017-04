PLACE NET - Une application d'alerte, un casting politique décalé et de la musique électro au camp de base de l'Everest

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. À la une ce mardi une nouvelle application pour alerter en cas de danger, un casting décalé de nos politiques et un concert de musique électro à 5 380 m d'altitude au Népal.

Une nouvelle application testée en Savoie par les pouvoirs publics : le Système d'Alerte et d'Information des Populations, SAIP a déjà été testé en janvier dernier lors d'un exercice attentat à l'aéroport de Chambéry Savoie-Mont-Blanc. Cette semaine, il sera testé sur un exercice de sécurité civile sur un dépôt pétrolier en Combe de Savoie.

📢Test de l'application SAIP cette semaine en #Savoie 📱A télécharger ici ➡️https://t.co/3veBpxWB1q pic.twitter.com/dKipf4yMSQ — Préfet de la Savoie (@Prefet73) April 10, 2017

Les politiques se lâchent .. un peu ! avec le casting politique décalé de ... Lionel Tardy, député LR de Haute-Savoie pour la chaîne Youtube

Voilà un concert unique en son genre. Le DJ britannique, Paul Oakenfold, s'est installé au camp de base de l'Everest au Népal où il a donné mardi 11 avril "la plus haute fête du monde", avec un set de musique électronique à 5380 mètres d'altitude. Paul Oakenfold a notamment collaboré avec U2 et Madonna au cours de ses trois décennies de carrière. Le musicien n'hésite d'ailleurs pas à partager son périple sur les réseaux sociaux. Et ce concert fait partie d'une tournée pour alerter sur le changement climatique au profit d'ONG.

capture d'écran du compte twitter de Paul Oakenfold - -