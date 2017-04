PLACE NET - François Fillon à Aix-les-Bains, un casting pour faire le GR5, le chiens Skype sauvé par des grimpeurs

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web.au menu ce mercredi, la venue de François Fillon à Aix-les-Bains, un casting pour faire le GR5 du Léman à la Méditerranée.

La venue de François Fillon ce mardi midi à Aix-les-Bains a suscité des réaction dès l'annonce de sa venue mardi. Avant son meeting lyonnais le candidat LR-UDI déjeune avec des champions de ski et rencontre quelques sympathisants dans la ville du député maire LR Dominique Dord. Réaction notamment de Ramos Team1 sur twitter:

Habitants de la #Savoie ... Tous à vos casseroles ! https://t.co/lJ2bty7CqW — RamosTeam1 (@RamosTeam1) April 11, 2017

La télé recherche des randonneurs, pas pour faire de la figuration

France 3 Alpes lance un casting pour son magazine de la montagne "Chronique d'en haut". La chaîne cherche des randonneurs aguerris pour parcourir en juin le mythique GR5 des Alpes du Léman jusqu'à la Méditerranée. Les randonneurs intéressés pour être filmé au quotidien sans maquillage et leur sac de 8 kilos sur le dos peuvent envoyer CV et lettre de motivation à France 3 à Lyon avant ce vendredi 14 avril.

Fédération française de randonnée a relayé l'annonce.

La FFR relaie le "casting randonneur" de France3 Alpes - FFR

La FFR relaye aussi l'info du GR5 interrompu dans le Chablais sur la commune de Reyvroz à la suite d'un affaissement. La Communauté de communes promet une solution d'ici l'été.

Le chien Skype sauvé par Facebook

Chien.fr et le site consacré aux animaux de compagnie Wamiz raconte l'histoire du chien Border Collie sauvé grâce à la solidarité des internautes. Skype était parti courir le chamois dans le Triève, au sud de Grenoble. Il s'est retrouvé coincé sur une barre rocheuse.

Un message a été posté sur le groupe Facebook « Tu es de la Mure si... » qui est suivi par plus de 5 000 personnes. Deux grimpeurs sont partis chercher le Border Collie coincé au-dessus du vide. Ils lui ont mis un harnais et une muselière et l'ont redescendu à sa propriétaire. Voilà comment Facebook a sauvé Skype