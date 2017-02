PLACE NET - La Vierge de Publier fait encore parler d'elle, et Zinédine Zidane envoie un message pour "Glisse en Coeur"

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. Ce vendredi 3 février 2017 : la vierge de Publier fait encore parler d'elle, Zinédine Zidane envoie un message pour "Glisse en Coeur", et une savoyarde à l'assaut du Kilimandjaro.

La Vierge de Publier déplacée, les réseaux sociaux s'enflamment

Depuis 2011, si elle n'empêche pas de dormir les habitants, la polémique secoue en tout cas sur le web la petite commune du bord du Léman. Une statue de la Vierge installée sur un terrain communal ne plaisait pas à tout le monde le monde, et notamment les membres de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, au nom de la laïcité. La justice s'est emparée de l'affaire, et mercredi la statue a été déplacée sur un terrain privé dont le lieu est tenu secret. Depuis, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux pour s'émouvoir de cette décision, dans les milieux catholiques et plutôt très à droite. Les articles les plus repris sont ceux de Valeurs Actuelles et de l'observatoire de la christianophobie, pour qui la Libre pensée "ne l'emportera pas au paradis".

Haute-Savoie : la ville abdique et déplace la statue de la Vierge >> https://t.co/WKNuiuhYY3 pic.twitter.com/F38nbKWWgl — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) February 2, 2017

Scandaleuse décision.

Haute-Savoie : la statue de la Vierge de publier “transférée” https://t.co/NN8kUAeZWg via @Christianophobi — Pierre Nerval (@PNerval) February 2, 2017

Zinédine Zidane envoie un message aux organisateurs de "Glisse en Coeur"

Quand Zizou parle, on l'écoute ! Surtout quand c'est pour la bonne cause. L’entraîneur du Real Madrid est aussi le parrain d'honneur de l'association ELA, qui lutte contre les leucodistrophies, et qui sera cette année mise à l'honneur dans le cadre de l'opération "Glisse en Coeur" au Grand-Bornand au mois de mars. Zinédine Zidane a envoyé cette vidéo jeudi aux organisateurs haut-savoyards.

Le concept de "Glisse en Coeur" : 24 heures de ski en relais, beaucoup de people, et des concerts au profit d'une cause différente chaque année. L'an dernier plus de 300.000 euros avaient été récoltés au Grand-Bornand. France Bleu Pays de Savoie est partenaire de cette opération, qui aura lieu les 17, 18 et 19 mars. Une émission spéciale en direct du Grand-Bornand aura lieu le samedi 18 mars.

Les neiges du Kilimandjaro en vue pour une savoyarde

Elle s'appelle Virginie Gervaise, elle a 32 ans et habite Mouxy. Elle s'envole samedi pour la Tanzanie ou elle va gravir le Kilimandjaro, à presque 6.000 mètres d'altitude. Il s'agit là aussi d'un projet là aussi pour une bonne cause, car Virginie Gervaise est infirmière au sein des pompiers de Savoie. Elle va récolter des fonds pour l'oeuvre des orphelins des sapeurs pompiers. Tout le monde peut acheter des mètres de dénivelé (chaque mètre = 1 euro). Elle racontera son aventure sur sa page Facebook "Kili 2017".

"Kili 2017", la page Facebook de Virginie Gervaise - Capture Facebook

Nouvelle vidéo du freestyler de la Clusaz Candide Thovex

Le freestyler de La Clusaz Candide Thovex a posté ces dernières heures une nouvelle vidéo, "Blue Stick" réalisée dans la station des Aravis. Toujours aussi impressionnant de facilité !