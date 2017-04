PLACE NET - le buzz autour de Philippe Poutou et la ferme d'un nouveau genre au Grand Bornand

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. À la une ce jeudi, le buzz autour de Philippe Poutou et la ferme d'un nouveau genre au Grand Bornand

La vidéo de Philippe Poutou qui dit à Marine Le Pen "nous on n'a pas d'immunité ouvrière" fait in carton sur les réseau sociaux. Sur le compte Facebook du NPA 73 (Nouveau Parti anticapitaliste), la phrase choc du candidat à la présidentielle mardi soir sur BFM Tele et C-News a été vu par 3 millions 200 000 personnes. 36h plus tard, on en parle encore.

Philippe Poutou, lors du débat mardi soir entre les onze candidats à la présidentielle Partager le son sur : Copier

Qu'en disent les élus savoyards? Beaucoup retweetent les propos de leur candidat lors du débat. Le sénateur LR de Haute-Savoie Jean-Claude Carle reprend le tweet de Luc Ferry. Pas le tweet qui fait beaucoup de buzz sur Philippe Poutou, mais celui sur François Fillon. Le philosophe et ancien ministre de l'Education de Jean-Pierre Raffarin écrit: " Macron gentil avec tous, Fillon juste cent coudées au dessus du lot, le seul au niveau du poste ".

Le maire PS d'Annemasse Christian Dupessey reteweete "Le monde avec Hamon" qui écrit : " Honnête, combattant pour vos intérêts, humain, un président pour tous".

Le député LR de Tarentaise Hervé Gaymard a exprimé son soutien à François Fillon sur son compte Facebook ce mercredi 5 avril pour la première fois depuis le début des affaires judiciaires du candidat LR - Facebook

Le député LR de Tarentaise et président du Conseil départemental de la Savoie Hervé Gaymard, qui était silencieux depuis un mois sur cette campagne présidentielle, est de retour sur son compte Facebook. Il écrit : "Je soutiens Francois Fillon après avoir soutenu Alain Juppé sur la primaire ". Début mars au cœur de la crise il avait sur son même compte invité François Fillon, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé à "prendre la bonne décision rapidement ". Quatre jours plus tard, Alain Juppé annonçait qu'il ne serait pas candidat une bonne fois pour toute". La rencontre entre les trois n'a d'ailleurs pas eu lieu.

Une drôle de ferme annoncée au Grand Bornand ce week-end

Une ferme d'un genre nouveau ce week-end au Grand Bornand - Ride Events

Une ferme un peu particulière se prépare à exhiber son cheptel ce week-end au Grand Bornand. C'est la "ferme-ture" du Snowpark du Grand-Bornand. L'association Ride Events qui rassemble les passionnés de freestyle organise une petite fête ce week-end, le dernier d'ouverture du snowpark du Grand Bo et invite tous les riders à venir déguisés en fermier. : " sortez votre plus belle salopette et votre chapeau en paille et venez vous éclater sur le snowpark ", écrit le site Ride Events.