PLACE NET - Le savoyard Jérome Jarre au chevet de la Somalie, et un combat mortel de gypaètes barbus en Vanoise

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. Ce vendredi 24 mars : le savoyard Jérome Jarre récolte 2 millions d'euros pour la Somalie, un combat de gypaètes barbus en Vanoise, et la "remontada" des handballeurs chambériens !

La star savoyarde du web Jérome Jarre récolte deux millions d'euros pour la Somalie

Il est devenu une star planétaire du web grâce à You Tube, Vine, Snapchat, Facebook et Twitter. Le savoyard Jérome Jarre, 26 ans, natif d'Albertville, a décidé d'utiliser sa notoriété pour lutter contre la famine en Somalie. Il y a 10 jours, il publie ce message à destination de ses abonnés.

🇫🇷 LES MÉDIAS N'EN PARLENT PAS



C'EST SCANDALEUX !!!



PARTAGEZ À FOND, BOUGEONS NOUS !! #TurkishAirlinesHelpSomalia 🚨 pic.twitter.com/7FN0tz3JUw — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) March 15, 2017

Il demande à Turkish Airline, seule compagnie qui dessert directement Mogadiscio, de mettre un avion à disposition. Réponse quasi immédiate. C'est oui !

Des personnalités comme Omar Sy, ou l'acteur américain Ben Stiller, décident de participer à l'opération de levée de fonds sur le site de financement participatif GoFundMe. En quelques jours, Jérome Jarre récolte plus de deux millions d'euros !

L'avion cargo, avec 60 tonnes de nourriture à bord, décollera la semaine prochaine. L'opération réussie par le savoyard, qui vit aujourd'hui à Los Angeles, fait même la une du New York Times.

WOOOW!!!

TOMORROW'S @NYTIMES FRONT PAGE IS ABOUT THE FAMINE IN SOMALIA!!! 💪🏿❤️ pic.twitter.com/uZ0U5AhGzj — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) March 21, 2017

Un combat mortel de gypaètes barbus photographié dans le ciel du Parc de la Vanoise

La page Facebook du parc de la vanoise nous apprend la mort d'un gypaète barbu à Bessans. Selon les experts, c'est la première fois qu'un gypaète meure de cette façon depuis la réintroduction de l'espèce, dont l'envergure dépasse les deux mètres : Il a été pris dans les serres d'un autre gypaète, lors d'un combat territorial ! Un ornithologue a pu photographier la scène dimanche. Le cliché, ainsi que celui du perdant, ont été publiés.

Le combat mortel, photographié dimanche par un ornithologue - Capture Facebook

La carcasse du perdant... - Capture Faceboook

La "remontada" du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Match épique hier soir au Phare en championnat ! Chambéry devait gagner absolument face à Aix-en-Provence, pour rester dans la course à l'Europe. C'était plutôt mal parti. Menés de cinq buts à quinze minutes de la fin du match, les savoyards se sont rebellés pour s'imposer finalement de deux buts 27/25. Sur la page Facebook du club, on ne parle que de "remontada" ! Depuis un certain Barcelone / PSG c'est à la mode...

La "remontada" chambérienne, sur la page Facebook du club - Capture Facebook