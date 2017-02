PLACE NET - Les Fillonistes savoyards font bloc sur twitter, et Thomas Pesquet photographie à nouveau les Alpes

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. Ce jeudi 1er février 2017 : les Fillonistes savoyards font bloc sur twitter, Thomas Pesquet photographie le lac du Mont Cenis, et le Youtubeur Pierre Croce au ski.

Les Fillonistes savoyards font bloc sur twitter

Un candidat de substitution à François Fillon ? Aucun ténor de la droite ne veut officiellement donner le coup de grâce au vainqueur de la primaire emmêlé dans le "Pénélope gate", mais le scénario d'un plan B prend forme et occupe tous les esprits. Sentant le danger, François Fillon a lancé un appel à l'aide aux parlementaires LR, lors d'une réunion mercredi à son QG. Le message a semble t-il été bien entendu par ses soutiens en Pays de Savoie.

30 ans de confiance ou 15 jours de calomnies?

Éliminer @FrancoisFillon pour faire élire Macron? Exécution médiatique ou décision d'un juge? — Dominique Dord (@DominiqueDord) February 1, 2017

"Ce n'est pas un hasard que ces révélations interviennent en pleine campagne, on tente de perturber le fonctionnement de la démocratie" pic.twitter.com/N1t1si8fpu — Bernard Accoyer (@BernardAccoyer) February 1, 2017

Thomas Pesquet photographie à nouveau les Alpes depuis l'espace

Ce n'est pas la première fois que l'astronaute français déclenche son appareil photo depuis la station spatiale internationale, quand il passe au dessus de nos têtes, mais là c'est un peu plus précis !

Le lac du Mont-Cenis, en #Savoie, comme un trou béant au milieu de toute cette neige. Survoler les Alpes me donne envie de skier... ⛷️ pic.twitter.com/zvGeBYa6E4 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) January 29, 2017

Encore plus fort, Thomas Pesquet sera le 22 février en spatio-conférence avec...Méribel. La station organisera l’événement en présence de deux autres spationautes français, Jean-François Clervoy et Jean-Loup Chrétien. D'ici là, le défi de Thomas Pesquet sera de photographier depuis l'espace un cœur géant que formeront à Méribel 450 personnes avec des flambeaux. Cette prise de vue devait avoir lieu ce jeudi mais a été repoussée en raison de la météo.

Le Youtubeur Pierre Croce au ski

Pierre Croce fait partie de la "génération Youtube", et est très populaire parmi les jeunes. Plus d'un million d'abonné à sa chaîne, et déjà plus de 200.000 vues pour cette vidéo "le ski en 9 graphiques" mise en ligne mercredi, un sketch dans lequel il explique ce qu'il aime au ski...et surtout ce qu'il n'aime pas !