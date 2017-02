PLACE NET - Les Fillonistes savoyards offensifs sur twitter, et Rossignol présente le premier ski connecté

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. Ce mardi 7 février 2017 : les Fillonistes savoyards offensifs sur twitter, la nouvelle carte des pentes de l'IGN, et Rossignol présente le premier ski connecté.

Les Fillonistes savoyards offensifs sur Twitter

A croire qu'ils étaient tous devant leur télévision lundi après-midi, pour la conférence de presse de François Fillon. Englué dans le "Pénélope gate", le candidat LR à la présidentielle est resté droit dans ses bottes, tout en présentant ses excuses aux français, pour avoir employé sa famille. Ses soutiens locaux en Pays de Savoie ont tous relayé le message, et soutenu leur champion sur les réseaux sociaux. Dominique Dord, le député-maire d'Aix-les-Bains, a d'ailleurs osé un parallèle douteux.

Ex: SMIC=9,76€ par heure soit 16500€ par an soit 330000€@FrancoisFillon, confiance ! — Dominique Dord (@DominiqueDord) February 6, 2017

Il est temps désormais de placer les vrais sujets au cœur du débat de cette campagne présidentielle #ConfPresseFillon — Bernard Accoyer (@BernardAccoyer) February 6, 2017

#Fillon2017 @FrancoisFillon "À qui profite le crime ? À ceux qui ne veulent pas de la droite et du centre au second tour et pas de rupture" — Lionel TARDY (@DeputeTardy) February 6, 2017

L'IGN veut faire connaitre sa nouvelle carte des pentes, pour prévenir le risque d'avalanche

Intégrée depuis quelques semaines au géoportail de l'Institut National de l'information Géographique, la carte des pentes permet désormais d'identifier les risques beaucoup plus facilement. Plus besoin d'être un expert pour déchiffrer les cartes. Un code couleur permet en un coup d'oeil de trouver les informations utiles. Alors que le risque d'avalanche est élevé en ce moment dans les massifs alpins, l'IGN veut promouvoir son outil, via les réseaux sociaux.

Rossignol présente le premier ski connecté

C'est l'une des attractions du salon Ispo, le rendez-vous incontournable des sports d'hiver et outdoor, qui se déroule en ce moment à Munich. Le fabricant isérois présente le premier ski connecté. Un petit écran LED sur l'avant de la fixation est capable de donner la vitesse, l'angle des virages, ou encore la force G subie dans le virage.