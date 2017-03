Place Publique : En direct de la diaspora marseillaise

Mardi 28 mars, France Bleu RCFM a rendu visite aux Corses de Marseille, avec une journée spéciale et de nombreuses émissions...

Comment les Corses de la diaspora peuvent-ils participer au développement de l’île ?

Cette question, RCFM est allée la poser en direct aux Corses de Marseille. La cité phocéenne et plus généralement les Bouches du Rhône, comptent entre 100 000 et 200 000 Corses. « Place Publique » a posé ses micros au Cercle des Nageurs de Marseille, dirigé depuis 27 ans par un Corse, Paul Leccia. L’émission a réuni quatre invités : José Allegrini, ancien bâtonnier du barreau de Marseille, Jacques Pantaloni, ancien recteur de la Corse et professeur émérite des Universités de Marseille, Johan Bencivenga, président de l’Union patronale des Bouches du Rhône, et Jean Dal Colletto, président de la Fédération des associations corses des Bouches du Rhône.

1ère partie

2ème partie