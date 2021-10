Réécoutez Place Publique : "le commerce de proximité c'est l'attractivité, le lien social d'une commune"

France Bleu Mayenne était ce jeudi soir en direct de Meslay-du-Maine pour la première de l'émission Place Publique, un rendez-vous consacré au commerce de proximité. Regain ? Déclin ? Des commerçants, des consommateurs et des experts ont pris la parole pendant une heure.

France Bleu Mayenne a lancé ce jeudi soir son nouveau programme, une émission en direct et en public, "Place Publique". Pour la première, votre radio s'est penchée sur un thème crucial pour l'attractivité du territoire, le commerce de proximité, et a donné la parole à des commerçants, des consommateurs et des experts.

Comment se porte le commerce de proximité dans notre département ? Quels sont les obstacles ? Quelles aides ? Que font les collectivités pour le soutenir ?

