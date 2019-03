Corse, France

Quels impacts des réseaux sociaux ? Quelles conséquences ? Positives ? Négatives ? C’est un sujet d’actualité par excellence auquel se sont attaquées les rédactions de RCFM et Corse Matin. Caroline Saglione et Roger Antech ont plongé durant plus d’une heure dans le « post » et le « like » avec des invités, spécialistes de cette « toile » dont il parait bien difficile de se passer de nos jours. Autour de nos micros : l’adjudant Jérôme Favereaux, enquêteur en technologies numériques à la section de recherche de la gendarmerie, Lucille Lorand, blogueuse insulaire, Julien Angelini, intervenant en communication digitale à l’université de Corse et Christophe di Caro, professeur de philosophie. Les étudiants de la filière "info-com" ont également participé à cette émission.

Place publique : quels sont les impacts des réseaux sociaux ? Copier