RCFM et Corse Matin reviennent, un mois après, sur les lieux des incendies du début janvier. Les habitants de Chiatra, Sant'Andria di u Cotone et Cervioni tentent de se remettre. Les élus, eux, travaillent au quotidien à un retour à la normale.

Corse

RCFM et Corse Matin ont enregistré au couvent de Cervioni l'émission mensuelle "Place Publique". Un mois après, le choc des incendies a laissé des traces auprès de la population et mobilisé les élus pour remettre les communes en état. Diffusion de l'émission sur RCFM, vendredi 2 février à 12h10. Quelques extraits et témoignages ci-dessous.