Places en crèche à Toulouse : des contraintes pour la mairie, mais aussi des solutions

Le printemps, c'est la période des inscriptions des enfants à l'école. À Toulouse, la campagne d'inscription en ligne a débuté le 6 mars. C'est aussi bientôt, en avril, pour les parents que tombent le couperet de l'attribution des places en crèche pour la rentrée de septembre. Les Le gouvernement a d'ailleurs récemment lancé une grande concertation nationale sur le sujet, pour tenter d'améliorer les choses. À Toulouse, comme dans toutes les métropoles qui jonglent avec l'explosion démographique, la situation n'est pas toujours confortable pour les familles.

Les infrastructures peinent à suivre le rythme

Il y a d'abord la dynamique de la métropole. Les derniers chiffres de l'Insee sur la démographie l'attestent et l'adjointe à la mairie chargée de la petite enfance le confirme : "On a des familles qui arrivent tout le temps, de Paris notamment. On inscrit continuellement de nouveaux enfants. Oui, quelque part, nous sommes victimes de notre succès. Nous attirons du monde, mais il faut que les dispositifs suivent". Le directeur de la Caf (Caisse d'allocations familiales) en Haute-Garonne, Jean-Charles Piteau, précise : "Nous sommes un département où il y a un fort taux d'activité salariée. Souvent des familles jeunes, avec des enfants en bas âge. Des personnels de l'aéronautique, de l'aérospatial, de l'électronique et, quand ils arrivent, ils ont un besoin immédiat de garde."

Toulouse, c'est, en moyenne, 19.000 enfants qui ont moins de trois ans, pour 7.000 places en crèche. La mairie précise que seules 63% des familles cherchent un mode de garde hors de leur domicile. Cela peut tout de même être tendu. L'élue en charge de la petite enfance à la mairie, Laurence Katzenmayer cherche donc à optimiser chacune de ses places : "Une famille qui n'amène son enfant que trois jours, on va proposer à une famille qui cherche pour deux jours. On s'adapte vraiment aux besoins. Une place en crèche, cela peut aller jusqu'à deux enfants sur une même place."

Le problème du foncier

Pourquoi ne pas en construire de nouvelles ? "Ici, avoir le budget nécessaire ne suffit pas toujours, répond Laurence Katzenmayer. Pour le foncier, c'est très difficile". Alors, la mairie innove : "On va par exemple construire une crèche à étages, près de la Roseraie, à la place de l'ancien CEAT (le centre d'essai aéronautique de Toulouse). Nous construisons aussi des écoles, 12 groupes scolaires à Toulouse et moi, je vais y greffer des crèches". Prochainement, trois nouvelles crèches vont ouvrir, au CEAT, mais aussi dans le quartier St-Michel ainsi qu'aux Izards.

Reste un problème que la mairie n'arrive pas à surmonter : le manque de personnel. Depuis quelques temps, le secteur, comme d'autres, peine à recruter. Pire, certains décident de quitter la profession. C'est avant tout sur ce point que la concertation doit permettre d'avancer. "Il leur faut plus de reconnaissance, à deux niveaux, développe la rapporteure. Salariale bien sûr, mais aussi sur leur métier". Actuellement à Toulouse, 2.700 familles sont inscrites pour une place en crèche. "Beaucoup vont se libérer avec les enfants qui vont rentrer à l'école à la rentrée" promet la Caf.