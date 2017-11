Places en maison de retraite : la Bretagne est la région la mieux lotie, l’Île-de-France arrive dernière du classement

Suite à la lettre envoyée au président de la République pour l'alerter sur la qualité de la prise en charge des personnes âgées en France, une étude publiée mercredi classe les régions en fonction de leur nombre de places en EHPAD. La région parisienne est celle au ratio le plus défavorable.

À Paris et dans sa région, il n'y a qu'un seul lit disponible en EHPAD pour neuf personnes âgées de plus de 80 ans. C'est le pire ratio de France, selon l'étude publiée par l'organisme Retraite Plus ce mercredi et réalisée à partir de données de l'Insee, et de 7.553 EHPAD de statut privé, associatif et public. La moyenne en France est d'un lit pour six personnes de plus de 80 ans. Cette étude a été lancée suite à l'envoi d'un courrier à Emmanuel Macron, par des directeurs de structures en charge des personnes âgées et des syndicats de professionnels du secteur, pour l'alerter sur la détérioration des conditions de prise en charge des personnes âgées.

La Bretagne en tête du classement des régions

La Bretagne affiche un taux d'une place pour quatre seniors. Elle est suivie des Pays-de-la-Loire (1 lit pour 5 seniors) et de la région Bourgogne Franche-Comté (1 lit pour 5,5 seniors). Quant aux zones les plus dépourvues, il s'agit donc de l'Ile-de-France (1 lit pour 9 seniors), et à égalité du Centre-Val-de-Loire et de la région PACA (1 lit pour 7 seniors).

- Retraite Plus

L'étude souligne qu'il faut pondérer ces chiffres par le fait que toutes les personnes âgées de plus de 80 ans en France ne souhaitent pas être hébergées en maison de retraite. Mais selon l'organisme, le rythme de création de ces places en EHPAD reste bien insuffisant par rapport à la vitesse actuelle de vieillissement de la population.