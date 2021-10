Plafonnement des gains : la fin des lotos traditionnels ?

Jusqu'à présent, vous pouviez espérer remporter un camping-car au méga loto de Pontivy, dans le Morbihan. Organisé chaque année par la Garde Saint-Ivy (GSI), l'association des supporters du club de foot, ce loto réunit jusqu'à 3.500 personnes venues de toute la France. Avec ce décret, pris le 20 décembre, la GSI et Pontivy Communauté craignent "la mort des lotos associatifs." Le texte limite en effet la valeur des gains à 150 euros par personne. Le camping-car proposé jusqu'alors a une valeur de 50.000 euros.

Mort des lotos associatifs

Alors, pour que le texte soit modifié, voire supprimé, élus et associations se mobilisent. Ils ont organisé ce lundi une conférence de presse pour se faire entendre. Car pour la Garde Saint-Ivy, les supporters de l'équipe de football de Pontivy, cela représente un manque à gagner de 25% de leurs bénéfices. "Le bénéfice que l'on dégage sert à faire fonctionner le club, explique Roger Kempf, l'un des organisateurs. On a acheté des équipements, des mini-bus... Si on a plus ça, ça fait un trou dans la caisse."

Les mouches et le vinaigre

Un gros manque à gagner aussi pour la commune, et des retombées sur les commerces. "C'est important de manière générale pour les Villes qui organisent ces lotos, explique Paul Le Guernic, adjoint au maire de Pontivy délégué à l'attractivité économique. Durant ces week-ends-là, les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins. Et on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, poursuit l'élu. Si des gens se déplacent du Sud de la France, de Bourgogne ou encore de Vendée, c'est parce qu'il y a un espoir de gain important. On ne déplace pas autant de gens à Pontivy pour gagner 100 euros."

Le gouvernement fait marche arrière

Élus et associations espèrent donc une suppression pure et simple de ce décret, avant le prochain loto qui sera organisé en mars 2022. Et c'est ce que le gouvernement est en passe de faire. Ce plafond de 150 euros sera supprimé "dans les jours qui viennent", affirme Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, "le décret est en cours de rédaction", a-t-elle affirmée, après avoir été interpellée par une députée.