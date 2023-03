Plage privée flottante de Mandelieu : la polémique monte entre défenseurs et opposants

L'idée, lancée par deux sportifs est de proposer en mer un lieu de détente, d'activités sportives et de restauration. Imaginez-vous en train de vous prélasser sur des chaises longues posées sur une plateforme de 31 mètres sur 41 mètres en teck … avec à côté une petite piscine d'eau douce… puis aller boire un verre au Lounge bar sur le pont … partir faire un tour de surf électrique ou de Stand Up Paddle avant de passer dans un salon de massages... puis le soir un dîner sur l'eau dans un décor de rêve : la jolie Baie de la Napoule.

Le public visé est une clientèle haut de gamme et les entreprises qui souhaitent organiser de "l'évènementiel". Une cuisine méditerranéenne est proposée avec des cartes "signées par le Chef Olivier Loize".

Les concepteurs sont Marc Audineau, numéro un mondial en dériveur olympique et Tony Philp, 13 fois champion du monde de planche à voile .

Projet unique au monde et respectueux

"C'est un projet unique au monde éco-conçu. On en est très fier. Il va permettre de faire travailler une centaine de personnes. On navigue depuis 35 ans, on respecte l'environnement et notre projet attire de nombreuses entreprises ... Nous allons sensibiliser le public à la préservation de la mer. On a moins de rejets en CO² que les gros navires ! explique à France Bleu Azur Marc Audineau"

ce n'est pas une boite de nuit en mer

"Nous ne voulons pas faire une boite de nuit en mer. On va fermer à 19h30 dans l'année et vers une heure et demi du matin en saison estivale …comme bien d'autres plages privées. Nous avons prévu une maitrise et une limite du niveau sonore des enceintes et de ne pas provoquer de pollution visuelle."

Les concepteurs s'engagent à respecter la gestion des déchets qui seront rapportés sur terre, à ne pas utiliser de plastique, à gérer le retraitement des eaux usées et à respecter les fonds marins avec un mouillage sur des fonds sableux à 600 mètres du bord de mer.

Cette plage privée flottante est officiellement un navire : un trimaran qui peut accueillir jusqu'à 350 personnes et une cinquantaine d'employés et marins. Le navire est en attente des autorisations administratives : certificat de navigation, certificat d'armement pour la sécurité (avec 476 gilets de sauvetage et quatre radeaux de sauvetage de 100 personnes). On ne connait pas encore son port d'attache.

Mandelieu est pour

La mairie de Mandelieu-La-Napoule a soutenu ce projet lors d'un conseil municipal en 2019 mais attend que le dossier soit finalisé. Dans un communiqué la Ville se dit favorable à "un projet innovant. Les porteurs du projet, des sportifs de haut niveau sont accompagnés par des investisseurs 100% français dont la Banque Publique d'Investissement (BPI). Et la Ville ne transigera pas sur le respect des normes environnementales ni sur les garanties écologiques pour le mouillage dans le golfe de La Napoule."

La Région Sud contre

Mais La Région Sud, la mairie de Théoule-sur-Mer et la toute nouvelle association constituée pour l'occasion SYLLAU dénoncent de concert "une aberration écologique."

Renaud Muselier, le président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur a écrit au ministre de la Transition écologique Christophe Béchu :"en ma qualité de Président de Région, soucieux de préserver mon littoral, je manifeste de façon claire mon opposition totale à ce projet. Il conforte la création de zones artificielles en mer. L'impact sur l'écosystème marin sera réel : à cause des nuisances sonores et de la pollution visuelle".

Christophe Madrolle en charge de la Mer à la Région Sud dénonce un "projet démentiel qui menace la biodiversité, c'est un danger pour la flore et la faune de la Méditerranée". Christophe Madrolle est l'invité de France Bleu azur ce mercredi 15 mars à 7H45.

"Le maire de Théoule-sur-Mer Georges Botella a assisté à notre première réunion assure l'une des fondatrices de l'association SYLLAU. Une association qui s'est constituée début janvier après avoir pris connaissance du projet. Syllau revendique à ce jour une pétition avec 2 000 signatures pour s'opposer à Canua Island. "Un projet polluant pour les poissons, la faune marine, bruyant, et qui va perturber la tranquillité de cette Baie de la Napoule. Et on redoute que ce projet si il est accepté par les autorités ne soit ensuite lancé ailleurs en France".

Par ailleurs, des pêcheurs s'inquiètent. Le représentant de la trentaine de professionnels de la prud'homie de pêche de Cannes (qui couvre la zone jusqu'à Théoule-sur-Mer) doit rencontrer ce jeudi Marc Audineau.

Des pêcheurs qui regardent, pour l'instant, un œil plutôt critique cette intrusion dans leur zone de pêche.

Le navire peut accueillir 350 passagers - Canua Island