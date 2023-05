Plages d'Anglet : le stationnement devient payant dès le 1er juillet, les modalités et tarifs sont connus

C'est donc confirmé : le stationnement sur les parkings des plages d'Anglet devient payant dès cet été. Le principe était déjà acté et annoncé , le maire l'avait notamment expliqué sur France Bleu Pays Basque en janvier, mais il restait un doute sur son entrée en vigueur dès cette saison et ses modalités. Claude Olive, le maire en a présenté les détails ce jeudi après-midi devant la presse avant le débat et le vote en conseil municipal en fin de journée. Le stationnement restera toutefois gratuit pour les habitants de la commune. L'investissement de départ s'élève à 800.000 euros pour la commune.

ⓘ Publicité

Les visiteurs doivent participer

"Nous allons déployer des efforts considérables pour la sécurisation, l'entretien et l'aménagement de nos plages et cela coûte très cher, justifie Claude Olive, le maire d'Anglet. En période estivale, la circulation sur le littoral angloy se densifie et la recherche d'une place de stationnement peut virer au casse-tête aux heures les plus fréquentées. Nous demandons à ceux qui viennent nous visiter de participer." La municipalité a donc décidé de tourner une page en mettant fin à la gratuité historique du stationnement le long de ses 4,5 kilomètres de plages Ce sont ainsi 3.000 places qui vont devenir payantes.

Le stationnement sera payant de 9h à 19h tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés. La période tarifée, cette année, débute le 1er juillet, puisqu'il faut encore installer la centaine d'horodateurs. Elle prendra fin le 31 octobre. Les années suivantes, le stationnement deviendra payant à compter du 1er mai et jusqu'au 31 octobre également. Il restera en revanche gratuit toute l'année pour les résidents angloys et les personnes justifiant d'une résidence secondaire à Anglet qui vont devoir s'enregistrer en ligne dès le 1er juin via le site internet anglet.fr ou l'application mobile de la ville. Une maison du stationnement va également être ouverte.

Deux zones aux tarifs et durée différenciés

Deux zones, une rouge et une jaune, sont définies. La zone rouge correspond à "la Chambre d'Amour", entre la grotte et le terrain de beach-volley. La zone jaune concerne tout le reste du littoral angloy du "VVF" à "La Barre".

Zone rouge : le tarif est de 40 centimes pour 15 minutes et 1,80€ pour une heure. Le stationnement est limité à 3h20, pour faciliter les rotations notamment pour favoriser la fréquentation des commerces, au-delà les automobilistes encourent une amende de 35€. Pour les résidents, qui devront également s'enregistrer à l'horodateur, le stationnement reste là-aussi gratuit mais la limite de temps de stationnement est également de 3h20, avec possibilité de fractionner sur la journée et donc revenir plusieurs fois.

et 1,80€ pour une heure. Le stationnement est limité à 3h20, pour faciliter les rotations notamment pour favoriser la fréquentation des commerces, au-delà les automobilistes encourent une amende de 35€. Pour les résidents, qui devront également s'enregistrer à l'horodateur, le stationnement reste là-aussi gratuit mais la limite de temps de stationnement est également de 3h20, avec possibilité de fractionner sur la journée et donc revenir plusieurs fois. Zone jaune : le tarif est fixé à 20 centimes pour 15 minutes et 1,20 pour une heure, jusqu'à 10€ pour la journée. Au-delà, l'amende sera également de 35€. Le stationnement est limité à 10h. "À Biarritz, c'est 10€ pour 5 heures", se justifie Claude Olive.

Favoriser les mobilités douces

En parallèle, Anglet et le syndicat des mobilités Pays Basque-Adour entendent favoriser l'utilisation des modes de déplacements alternatifs dits "doux", notamment les transports en commun avec une augmentation des parkings relais gratuits, 12 ont été identifiés pour 950 places disponibles au total, à proximité des lignes de bus 32, 34, 36 et 38 qui desservent les plages et l'augmentation de la fréquence et de l'amplitude horaire de ces quatre lignes jusqu'à minuit et même 3h du matin pour la ligne 38. Les résidents vont se voir offrir un ticket de 10 voyages gratuit par personne (à retirer à partir du 5 juin à l'hôtel de ville, l'office de tourisme et la Maison pour tous). L'offre de stationnement vélos est par ailleurs portée à 600 emplacements sur le littoral angloy, soit 208 supplémentaires. Les deux parcs de gardiennage gratuit installés à "La Barre" et aux "Sables d'Or" sont reconduits.

Les 12 parkings relais seront implantés à :