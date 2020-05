Plages, écoles, transports : le préfet du Calvados fait le point sur le déconfinement

Ce lundi 11 mai ne marque pas le retour à la vie d'avant. Le gouvernement le rappelle à chaque prise de parole publique et son représentant dans le Calvados l'a fait sur France Bleu Normandie. "Nous devons apprendre à titre individuel et collectif à vivre avec un virus que nous connaissons mal, insiste Philippe Court, le préfet du Calvados. Ainsi au cours des semaines et mois à venir, nos comportements, interactions sociales et économiques vont être modifiés pour respecter les principes qui vont nous permettre de lutter contre cette épidémie."

L'objectif étant d'éviter, ou en tout cas d'atténuer, la deuxième vague du coronavirus dans la région. "Le département du Calvados avait connu un cluster à Bieville-Beuville avant l'état d'urgence sanitaire, rappelle Philippe Court. Il est classé vert aujourd'hui car les critères du gouvernement sont respectés : circulation active du virus moindre que dans d'autres régions, capacité hospitalière maintenue et capacité de dépistage conforme à ce qui est attendu."

Le représentant de l'Etat dans le Calvados appelle les habitants au civisme en respectant les gestes barrières, la distanciation sociale et en évitant le brassage des populations. Des contrôles de police et gendarmerie seront possibles dans les transports en commun où le port du masque est désormais obligatoire.

"Près de 96% des communes et écoles vont assurer la reprise scolaire."

Les écoliers de grande section, CP et CM2 seront les premiers à retrouver leur classe. Même si à Caen ou Deauville, par exemple, l'ensemble des niveaux scolaires seront accueillis dans les établissements. "Près de 96% des communes et écoles du Calvados vont assurer la reprise scolaire" a affirmé le préfet sur France Bleu Normandie.

Bientôt des réouvertures de plages ?

Lors de l'annonce du plan de déconfinement le 7 mai dernier, le gouvernement a adouci sa position sur la réouvertures des plages. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner avait ainsi indiqué que les préfectures pourront donner le feu vert au cas par cas. Car le décret publié ce lundi matin au journal officiel interdit l'accès aux plages sauf dérogation.

"Les maires y travaillent depuis 15 jours, explique le préfet du Calvados. Ils étudient comment on peut réguler l'accès et l'activité, au regard de ce qu'il se passe en bord de mer et dans leur commune." Le préfet n'est pas à l'initiative de la démarche, la dérogation ne peut être délivrée qu'après demande de la commune.

Mais Philippe Court met en garde : "si l'ouverture de la plage est mal organisée, cela peut être un facteur attractivité et de venue dans le département. Ce qui signifie beaucoup de monde donc du brassage et c'est ce que nous voulons éviter."